Mizeria de la Boul Roșu

Ne-am săturat de mizeria din staţia de tramvai de la Boul Roşu. Un an de zile a trecut, perioadă în care arădenii au avut o priveliște grăitoare prin mizeria, molozul și pereții sparți chiar în spatele stației de tramvai. În data de 15 ianuarie 2016, în articolul „Mizerie cu iz de demolare”, vă prezentam, la insistențele cititorilor noștri, mizeria ce colcăia până lângă balustrada stației de tramvai de pe strada Tribunul Dobra, de la Boul Roșu, direcția spre centru. Acum, după ce a trecut un an de zile, molozul a fost scos de aici, adăpostul boschetarilor spart și cam atât. Pe tot parcursul anului trecut, proprietarul acestui teren nici măcar nu s-a sinchisit să acopere de ochi trecătorilor și ai arădenilor șantierul din locația menționată. Între timp, am aflat că în acest loc se dorește construirea unei stații de carburant, dar cerințele proprietarului nu au fost pe placul Comisiei de Sistematizare a Circulației din cadrul Palatului Administrativ.

Ianuarie 2016 – 2017

În ianuarie 2016, Palatul Administrativ ne spunea: „acel spațiu este proprietate privată. Proprietarul acestui imobil deține autorizație de demolare”. Noi ne-am întrebat: „dacă s-a început demolarea, cum rămâne cu realizarea unui perimetru de siguranță al șantierului? Verifică cineva aceste aspecte? Dă cineva amenzi dacă legislația în vigoare este încălcată?”. Și așa a rămas până acum.

La un an distanță

Acum, în ianuarie 2017, am contactat din nou reprezentanții Primăriei Arad pentru a vedea ce se întâmplă cu acest imobil. „În funcție de ce își dorește proprietarul să construiască aici, el trebuie să întocmească PUZ-ul. În cursul anului trecut acesta a depus o cerere pentru Certificat de Urbanism, însă de atunci nu a mai venit cu nimic. În ceea ce privește aspectul cu vederea spre domeniul public, acest caz intră sub incidența HCLM 162/2006 ce privește gospodărirea municipiului Arad. Aplicarea acestei hotărâri cade sub incidența serviciului din cadrul Poliției Locale Arad”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon Corina Drăgici, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad.

Va fi construit un gard

Am primit promisiuni că până la jumătatea lui februarie, acest loc va fi împrejmuit cu un gard de beton. Un gard care ar fi trebuit, totuși, ridicat încă de anul trecut. „Proprietarul are autorizație de desființare emisă în regim de urgență în 29 octombrie 2015. Este vorba despre o societate comercială. În baza acelei autorizații a început demolarea. Acum proprietarul este în faza în care obține avize și acte pentru un PUZ – construcție stație carburanți. Până pe 15 februarie, proprietarul și-a luat angajamentul că va ridica un gard. Nu a reușit până acum deoarece timpul friguros nu i-a permis acest lucru”, au declarat reprezentanții Poliției Locale Arad.