Moartea pe şoselele arădene, în 2016

A fost un an negru pe şoselele din judeţul Arad. Un an în care au murit tineri în accidente rutiere din cauza vitezei, un an în care un tânăr a intrat cu bună ştiinţă într-o altă maşină în trafic cu intenţia de a muri, doar că în nebunia lui a mai luat o viaţă, au fost accidente feroviare, accidente în care au fost implicate TIR-uri, şoferi care doar ce au obţinut permisele de conducere, decedaţi în accidente rutiere etc. În martie, trei persoane au decedat după ce maşina în care se aflau a intrat sub un TIR. Cei trei, două femei şi un bărbat, nu au avut nicio şansă în Opel-ul Corsa cu care circulau.

Unul dintre accidentele feroviare a avut loc la mijlocul lui aprilie 2016, în comuna Şofronea, victima fiind un bărbat de 52 de ani, şoferul unui autoturism. Mașina bărbatului a fost izbită în plin de locomotiva care rula dinspre Curtici înspre depoul Arad. Martorii accidentului au sugerat că șoferul ar fi fost distras de panourile fonoabsorbante, instalate pe marginea căii ferate, și nu a observat la timp semnalele de avertizare, mașina sa fiind lovită din plin de locomotivă. Şoferul a decedat pe loc. Trei zile după acest accident, la Nădab, un frigorifer a intrat într-o maşină în care se aflau trei persoane: şoferul – în vârstă de 40 de ani – o tânără de 26 de ani şi tatăl acesteia. Maşina în care se aflau cei trei a fost izbită violent de TIR şi a fost târâtă câţiva metri, oprindu-se într-un lan de porumb. Şoferul autoturismului a decedat, tânăra şi tatăl acesteia fiind răniţi grav. Şoferul TIR-ului a scăpat cu răni uşoare.

La începutul lunii iulie, un tânăr de 27 de ani din Curtici şi un bărbat în vârstă de 67 de ani din judeţul Timiş au murit într-un accident rutier în apropiere de Zimandu Nou. Acesta a fost provocat de tânărul şofer. Poliţiştii rutieri care au efectuat cercetările au stabilit că tânărul circula cu viteză uriaşă pe şosea. Pe o porţiune de drum drept a virat stânga de volan şi a intrat pe contrasens, ciocnindu-se frontal cu o camionetă condusă regulamentar de timişeanul de 67 de ani. Toate indiciile au condus la acea dată spre ipoteza unei sinucideri, mai ales că a ieşit la iveală şi povestea tânărului de 27 de ani din Curtici. În luna decembrie a anului 2015, ofiţeri din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, în colaborare cu poliţiştii Secţiei 1 Vlaicu au organizat un flagrant, surprinzând mai multe persoane care furau role de cupru din incinta unei fabrici din Zona Industrială Vest Arad. Curticeanul a fost implicat în această infracţiune şi a fost condamnat la 3 ani şi 4 luni de închisoare cu executare. În fapt, toţi inculpaţii din această speţă au primit condamnări la închisoare cu executare la Tribunalul Arad. Şi Curtea de Apel Timişoara a menţinut pedepsele pronunţate de Tribunalul Arad. De menţionat ar fi faptul că accidentul provocat de tânărul de 27 de ani din Curtici a avut loc în aceeaşi zi în care sentinţa a rămas definitivă la Timişoara.

Familii decedate în accidente

În accidentele rutiere care au avut loc anul trecut pe drumurile din judeţul Arad au decedat familii. La Pâncota, în septembrie, un bărbat de 33 de ani şi o femeie de 31 de ani, soţ şi soţie, au decedat după ce maşina în care se aflau a intrat într-un copac de pe marginea drumului la intrarea în Pâncota dinspre Şiria. Poliţiştii au precizat că accidentul rutier a avut loc din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum, şoferul pierzind controlul asupra direcţiei de mers şi întrând în copac.

Fugă de la locul accidentului

În octombrie, un tânăr de 26 de ani din Tisa Nouă a decedat pe Bulevardul Nicolae Titulescu, iar un bărbat de 59 de ani a murit la Sântana. Tânărul de 26 de ani conducea un moped, deşi nu avea permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule. Pe moped, pe locul din spate se mai afla un bărbat de 30 de ani. Din cauza vitezei excesive – au spus poliţiştii – mopedul a ajuns într-un stâlp de pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Tânărul care conducea mopedul a decedat pe loc, iar pasagerul a fost rănit grav. La Sântana, un bărbat de 59 de ani care conducea o bicicletă electrică a fost lovit de o maşină condusă de un tânăr de 21 de ani care se deplasa în acelaşi sens de mers. Şoferul a fugit de la locul accidentului, însă a fost prins câteva ore mai târziu de poliţişti. Aceştia au constatat că biciclistul – care a decedat în urma impactului – nu purta vestă reflectorizantă şi nici cască de protecţie.

Morţi cu permisul proaspăt luat

În noiembrie, pe Centura Aradului, în zona Dedeman, un bărbat – şoferul unui TIR înmatriculat în Bulgaria – a decedat într-un accident rutier în care au fost implicate trei autotrenuri. Tot în noiembrie, un tânăr de 18 ani din Covăsânţ care numai ce a obţinut permisul de conducere a murit la volanul maşinii pe care o conducea. Accidentul a avut loc în Mândruloc, iar poliţiştii au concluzionat că adolescentul nu a adaptat viteza la carosabilul umed, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu o autoutilitară în cuplu cu semiremorcă. Autoturismul pe care-l conducea tânărul, un Ford Mondeo, s-a rupt în două în urma impactului devastator. În decembrie, cu câteva zile înainte de Crăciun, un tânăr de 23 de ani din Lipova, care de asemenea numai ce şi-a obţinut permisul de conducere, a decedat la Păuliş după ce maşina pe care o conducea, un BMW, a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Cercetările efectuate de poliţişti la locul accidentului au scos la iveală faptul că lipsa experienţei la volan, dar şi neadaptarea vitezei au fost cauzele care au condus la deznodământul tragic, iar faptul că tânărul nu purta centură de siguranţă a fost un factor decisiv în ceea ce priveşte urmările accidentului rutier.

Vieţi curmate prea devreme

Unul dintre cele mai tragice accidente a avut loc chiar în a doua zi de Crăciun între Şicula şi Ineu. Doi tineri, proaspăt logodiţi, au decedat, după ce maşina lor a fost izbită de o alta. În maşină se mai aflau părinţii şi fratele tânărului în vârstă de 23 de ani. Aceştia au fost grav răniţi. Cercetările poliţiştilor au scos la iveală faptul că accidentul a avut loc din cauza neatenţiei în conducere a tânărului de 23 de ani, că acesta a întors maşina fără să se asigure suficient, a pătruns pe contrasens, iar atunci a fost izbit de un autoturism marca Audi. Martorii au susţinut că Audi-ul a circulat cu viteză.

Cauze

Pe primul loc în „topul” cauzelor producerii accidentelor rutiere este, fără doar şi poate, viteza, fie neadaptată la condiţiile meteo, de drum sau trafic, fie peste limita legală. În „top” îşi mai fac loc depăşirile neregulamentare, traversările neregulamentare ale pietonilor, neacordarea priorităţii pieotnilor angajaţi regulamentar în traversare, consumul de alcool la volan etc.