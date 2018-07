Mobilizare la Nădlac: au pus mână de la mână pentru o femeie sărmană

Povestea Elisabetei

În urmă cu aproximativ 2 săptămâni pe pagina de socializare a primarului din Nădlac era postat un mesaj umanitar pentru într-ajutorarea Elisabetei, o femeie rămasă singură și cu o casă ce stătea să se prăbușească peste ea. „Să-i ajutăm pe cei fără ajutor! Un caz special ne-a atras atenția! Elisabeta Turian, o femeie de 75 de ani a cărei casă stă să cadă în orice moment peste ea! Locuiește de-o viață aici în această casă și nu vrea să o părăsească. Femeia e singură, nu are pe nimeni, nu are soț, nu are copii. O putem ajuta cumpărându-i o rulotă pe care o putem instala în curtea casei. Pentru cei care doresc să facă donații financiare mă pot contacta în privat sau la primărie”, spunea pe 11 iulie, primarul Ioan Radu Mărginean.

Și apelul lui a avut efect rapid. În doar două săptămâni nădlacanii, și nu numai, au dat dovadă de mărinimie, au pus fiecare cât au putut și au reușit să îi ofere Elisebetei un cămin. Chiar dacă e vorba doar de un cămin pe patru roți, e mult mai mai sigur și îi poate oferi nădlăcancei o bătrânețe liniștită.

„Mulțumesc oamenilor cu suflet mare care au răspuns la apelul meu de a o ajuta pe Elisabeta. În foarte scurt timp am reușit să adunăm suma de bani pentru o rulotă care îi va servi drept casă. Mii de mulțumiri celor care au ajutat atât financiar cât și la transportul și montarea acestei rulote, precum și celor care au ajutat la curățirea locului”, a spus primarul.

Povestea nădlăcancei a fost una cu final fericit, fiind evitată o tragedie în condițiile în care casa s-ar fi putut prăbuși în orice moment peste ea. Totul a fost posibil cu implicarea și sprijinul celor care au decis să o ajute pe bătrâna din Nădlac, un gest mic dar care i-a salvat bătrânețea femeii.