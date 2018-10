Modelul arădean Lavinia Ichim i-a cucerit și pe timișoreni

Timișoara Fashion Week (TFW) a poziționat și orașul de pe Bega pe harta modei din România, care devine astfel, pe lângă Capitala Europeană a Culturii pentru 2021, și un reper al evenimentelor de fashion.

„A fost prima mea apariție la TFW. Organizatorii sunt la al doilea eveniment, eu din păcate sau, mai bine zis, din fericire, pot spune că în luna mai reprezentam frumoasa noastră Românie la un concurs de Miss internațional în Bodrum, Turcia. Astfel nu nu am putut participa, dar prezența în Turcia nu a fost în zadar, pentru că m-am întors foarte mândră acasă, cu titlul de Top Model of the Globe. TFW2 a fost mult mai bine organizat decât precedentul, din câte am auzit prin backstage. Eu pot spune doar că a fost o echipă frumoasă care a avut grijă de noi să nu ne lipsească nimic. Locația a fost extraordinară, cu un catwalk lung de câțiva metri. Mă bucur că ajunge şi vestul pe harta modei din România și mai ales că am avut ocazia să particip şi aproape de casă la evenimente de această înălțime”, ne-a declarat Lavinia Ichim (22 de ani; 180 cm, măsuri 88-64-92).

Prezentă la faza finală a Miss Model of the World, ce s-a desfăşurat în China, sau Miss 7 Continents, chiar în acest an, în Turcia, Lavinia Ichim a participat, în ultimii ani, la prezentări de modă sau şedinţe foto în diferite locații precum: Dubai, Mumbai, Viena, Milano sau Coasta de Azur.

Printre altele, arădeanca a cucerit titlurile de Miss Crişana 2012, Miss Globe România 2015, Miss Model of the World România 2015 şi locul secund la Beauty of România 2013.