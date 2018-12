Momente din viaţa pompierilor voluntari…

„În acest videoclip prezentăm situaţia fiecăruia înainte de intervenţie, până la întoarcerea de la intervenţie. Am vrut să arătăm prin acest videoclip că noi, ca oameni simpli, lăsăm tot ce facem zi de zi şi ne avântăm în misiune fără a aştepta ceva în schimb, doar din pasiune. Suntem o echipă cu mulţi tineri voioşi şi curajoşi care tot timpul, la nevoie, sunt acolo” – transmit reprezentanţii SVSU Şagu.

Cea mai recentă intervenție a pompierilor voluntari de la Şagu a fost la incendiul de la Firiteaz, unde a ars casa unei familii cu şapte copii. În cursul lunii noiembrie, SVSU Şagu a început efectuarea controlului gospodăriilor din localitate, conform procedurilor, pentru prevenirea incendiilor. Pe 17 noiembrie, pompierii voluntari au reuşit să stingă un foc de vegetaţie uscată care mai avea foarte puţin şi ajungea la terenul de fotbal, unde e vestiarul. La sfârşitul lui octombrie, pompierii s-au mobilizat şi au reuşit să strângă toate frunzele din sat pentru a reduce rata focului în aer liber; acţiunea lor a avut succes, foarte puţini săteni au mai dat foc frunzelor. De asemenea, la începutul lunii octombrie, au avut două intervenţii în acelaşi loc, la un incendiu provocat intenţionat, dar lăsat nesupravegheat. „În total, în acest an am avut trei intervenţii la case, am fost în sprijin la o intervenţie a SVSU Vinga, am acţionat la 20 de incendii de mirişte, 15 la vegetaţie uscată, 3 accidente rutiere. Pe lângă acestea, am mai intervenit şi pentru curăţarea comunei şi am ajutat cu haine copiii nevoiaşi din comună” – informează SVSU Şagu.