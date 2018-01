Monografia Vingăi, lansată la bibliotecă

Întâlnirea culturală a fost mediată de manager-ul bibliotecii arădene prof. dr. Doru Sinaci care i-a avut alături ca invitaţi pe prof. Ion Traia, muzeograf la Muzeul Satului Bănățean Timișoara şi autorii cărţii, Dan N. Buruleanu și Victor Cociuba. Volumul conţine texte şi imagini ce conturează istoria şi povestea localităţii , din vechi timpuri şi până în zilele noastre. Prezintă oameni, locuri, tradiţii şi fapte desfăşurate de-a lungul anilor în oraşul de odinioară, Vinga.

„Este foarte importantă această idee şi această dezvoltare monografică a localităţilor, să ştim de unde am plecat, să ştim ce avem înăuntru, să ştim cine ce ne-a lăsat ca să putem să facem paşi în faţă. De aia sunt foarte bucuros de intâmplarea cu monografia Vingăi, de faptul că l-am cunoscut pe Victor şi împreună am reuşit să facem o adunătură de imagini vechi şi noi cu obiceiuri, cu porturi, cu războaie, cu nunţile, cu tăiatul porcilor şi… după 8 ani de zile am reuşit să o terminăm”, a spus Dan N. Buruleanu.