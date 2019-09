Monumentul Marii Uniri, nici în acest an!

BUCUREŞTI. Amplasarea Monumentului Marii Uniri în Arad pare un proiect căruia autorităţile nu-i fac faţă. Lucrarea a fost comandată în urmă cu 12 ani şi ar fi trebuit să fie dezvelită în urmă cu şapte ani, dar a urmat un lung şir de probleme juridice, declanşat chiar de către sculptorul Florin Codre, cel care nu şi-a respectat angajamentele luate faţă de autorităţi după ce a încasat banii. După procesele dintre Ministerul Culturii şi artist, dar şi neînţelegerile celor două părţi cu autorităţile locale din Arad, în urmă cu mai bine de un an se promitea dezvelirea lucrării la 1 Decembrie 2018, de Centenar. Ceea ce, evident, nu s-a întâmplat, deşi în faţa sediului Consiliului Judeţean fusese demolată o clădire a Uniunii Artiștilor Plastici pentru a se face loc monumentului. De altfel, la un an de la acel moment, Ministerul Culturii lucrează tot la documentaţii, ceea ce face imposibilă amplasarea lucrării artistice în acest an.

Primăria Arad, care a atribuit terenul Ministerului Culturii pentru a-şi aplasa lucrarea, nu a mai primit nicio informaţie, din primăvară, cu privire la stadiul acestui demers. În aceste condiţii, ne-am întreptat întrebările către Ministerul Culturii, care ne-a răspuns că în această perioadă se lucrează la documentaţiile pentru lansarea licitaţiei de lucrări. Acest răspuns ne arată însă că funcţionarii nu au făcut progrese, pentru că şi în aprilie anunţau că lucrează la aceste documentaţii.

“În acest moment se lucrează la documentația de atribuire a contractului de lucrări de execuție a infrastructurii și de montare a Monumentului Marii Uniri de la Arad. Totodată, se estimează publicarea anunțului de participare în perioada imediat următoare”, ne-a informat ministerul.

Costuri mărite

Dacă în urmă cu un an se estima că realizarea fundaţiei pentru amplasarea monumentului va costa 300.000 de lei, ministerul a refăcut calculele şi ne precizează că lucrările vor fi de patru ori mai scumpe.

“Costurile estimate pentru finalizarea Monumentului Marii Uniri de la Arad sunt de aproximativ 1.200.000 lei”, se arată în răspunsul primit de Jurnal Arădean şi Aradon.

Anul viitor

Avându-se în vedere că licitaţia nici nu a fost lansată, cel mai probabil lucrările vor începe abia anul viitor. Asta pentru că vor mai trece câteva luni până la semnarea unui contract pentru realizarea lucrărilor de proiectare și execuție. Odată dat ordinul de începere a lucrărilor, acestea ar urma să dureze două luni, astfel că este posibil ca în primăvară monumentul de peste o sută de tone să fie amplasat în faţa Consiliului Judeţean.

Istorie cu scandal în jurul monumentului

Sculptorul brașovean Florin Codre a câștigat, în 2007, concursul organizat de Ministerul Culturii pentru amplasarea în centrul Aradului a unui monument dedicat Marii Uniri. El a încasat 10 milioane de lei pentru realizarea lucrării, transportul și amplasarea acesteia. Lucrarea artistică trebuia dezvelită de Ziua Națională în 2012, dar sculptorul nu a adus-o la timp din China, unde a realizat-o. Astfel, în 2013, Ministerul Culturii l-a chemat în instanță, iar în toamna anului 2015, Tribunalul București l-a obligat să transporte la Arad monumentul pe propria cheltuială. Numai că artistul tot nu s-a conformat, invocând diverse motive pentru a nu aduce piesele. El a cerut autorităților să plătească aceste costuri, afirmând că nu mai are bani, însă ministerul a refuzat, invocând prevederile din contract și sentința definitivă. Ulterior, sculptorul a invocat fie motive de sănătate, fie neînțelegeri cu autoritățile locale din Arad, care nu sunt parte din acest contract semnat cu ministerul. În cele din urmă, Ministerul Culturii a decis să amplaseze lucrarea pe propria cheltuială, urmând să se îndrepte în instanţă împotriva sculptorului pentru a recupera cheltuielile.