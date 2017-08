Monumentul Unirii va fi amplasat în Piaţa Catedralei!

E aproape sigur: Monumentul Marii Uniri de la 1918, aparţinând sculptorului Florin Codre, va fi amplasat în Piaţa Catedralei din Arad. Amplasamentul a fost stabilit, în cele din urmă, de către Ministerul Culturii şi artist, în urma vizitei efectuate, luna trecută, la Arad, spun mai marii Primăriei Arad. Atunci au fost studiate şi analizate mai multe posibile locaţii pentru amplasarea Monumentului: lacul de la Pădurice, zona Consiliului Judeţean, în faţa Palatului Administrativ, Piaţa Catedralei. Opţiunea sculptorului şi a ministerului pentru Piaţa Catedralei ar putea avea legătură cu faptul că pentru această zonă există deja un PUZ (adoptat în unanimitate, în legislatura trecută a CLM) care prevede amenajarea spaţiului din jurul Vechii Catedrale ca piaţă publică.

Poate ar trebui reamintit aici şi faptul că Municipalitatea a lansat în luna februarie a acestui an ideea amplasării Monumentului Marii Uniri în Piaţa Catedralei, însă s-a lovit de reacţia virulentă a pieţarilor, care a fost rapid exploatată politic de către PSD, social-democraţii arădeni alăturându-se nemulţumirilor celor din Piaţa Catedralei şi susţinându-le cauza în spaţiul public. Ironic, acum, Ministerul Culturii – din Guvernul PSD! – propune, spun cei de la Primărie, acelaşi amplasament pentru Monumentul Marii Uniri de la 1918: Piaţa Catedralei.

Urmează şedinţa CLM

Viceprimarul Călin Bibarţ ne oferă mai multe detalii: „În 2 august am primit o adresă de la Ministerul Culturii, referitor la Monumentul Marii Uniri, în care ni se solicită hotărâre de consiliu pe noul amplasament, respectiv Piaţa Catedralei Vechi. Am participat la discuţiile care au fost la Arad cu ocazia vizitei secretarului de stat şi a sculptorului, care au optat pentru acea locaţie. Avem nevoie de o hotărâre de consiliu, am convocat şedinţa săptămâna viitoare, în 17 august. M-aş bucura să avem o unanimitate măcar pe problemele foarte serioase ale Municipalităţii, ale Aradului, ale istoriei Aradului. În acea locaţie, în mandatul trecut, toţi consilierii din tot spectrul politic au votat pentru amenajarea spaţiului din jurul Catedralei Vechi ca o piaţă publică, nu ca piaţă de zarzavaturi sau alte spaţii comerciale. Acum, având acest Plan Urbanistic Zonal, având dorinţa sculptorului şi a Ministerului Culturii, din punctul nostru de vedere nu e nicio problemă ca acel monument să fie amplasat de către Ministerul Culturii acolo. Aştept votul consilierilor şi, evident, o cât mai rapidă evoluţie a lucrurilor astfel încât Aradul să fie respectat printr-un monument pe care îl merită. Inclusiv ministerul accentuează că timpul e destul de strâns, motivând graba pentru a da această hotărâre de consiliu.”