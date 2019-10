Moral pentru derby-ul cu UTA

Băieţii pregătiţi de Dinu Maghici au învins, scor 5-1 (goluri semnate de Pop, Roman, Măgureanu, Hrincescu şi Rosza), pe LPS Satu Mare.

Pentru Viitorul au jucat: Deak – Nițoi, Pop, Clipotă, Baraghin, Bickling, Balazs, Botoroagă, Hrincescu, Bulboacă, Catanzariti, dar şi Roman, Măgureanu, Rosza și Crișan.

Tehnicianul Viitorului, Dinu Maghici, spune că în retur echipa va arăta şi mai bine, fără presiunea rezultatelor, calificarea în faza următoare fiind compromisă: „Chiar dacă am întâlnit o formație cu pretenții de primele 4 locuri, am demonstrat că suntem mai buni, câştigând clar al doilea meci din tur și avem un moral bun înainte de derby-ul cu UTA, de duminică. A fost o primă parte de campionat puțin sub așteptări, dar trebuie să ținem cont de multiplele schimbări de lot din vară și de faptul că nu prea am reușit să dublăm posturile cum am fi dorit. Din păcate, avem numai 8 puncte, nu mai există presiunea rezultatelor pentru calificarea în <<careul de ași>>, sper ca băieții să-și dea drumul la joc și să creștem ca echipa și ca individualități până la finalul sezonului”.