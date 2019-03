ARAD. Duminică e meciul cu Sportul Snagov și toată suflarea de la UTA se gândește doar la victorie. Nu de alta, dar poziția conducătorilor clubului, prin acel comunicat, a dat altă importanță acestui meci. Explică antrenorul secund, Cristi Păcurar: „Am discutat cu băieții, toți suntem conștienți că am rămas datori la capitolul rezultate. Trebuie să uităm tot, de indisponibilități, de omogenitate, de teren, deoarece nu avem decât varianta victoriei în partida cu Sportul Snagov. Nu mai e timp de nimic, trebuie să fim foarte motivați, montați și cu inimă, așa cum le-am spus și băieților”.

De acord cu conducerea

Referindu-se la ultimatumul dat de conducători antrenorilor, Cristi Păcurar a declarat: „E normal ca la un club cu pretenții, nume și istorie, cu suporteri care își doresc mai mult, conducerea să încerce să producă un șoc. Dacă batem, vom fi pe o pantă ascendentă, dacă pierdem, suntem la mâna conducătorilor. Nu mă deranjează, era normal să se ia atitudine, dar nu simt o presiune suplimentară la meciul de duminică”.

„Noi ne facem de râs”

Unul din jucătorii nou-sosiți, Alexandru Ciucur, a avut o intervenție interesantă: „Nu am înțeles comunicatul clubului, deoarece nu antrenorii sunt vinovați. Nu se pune problema să jucăm pentru Ionuț Popa, el nu are nicio vină. Jucăm pentru noi, deoarece ne facem singuri de râs. Nu e posibil ca o echipă cu atâția jucători experimentați să piardă două meciuri la rând, cu 3-0 și 2-0. Trebuie să câștigăm meciul cu Snagov, deoarece doar așa ieșim din situația neplăcută în care ne aflăm. Nu contează nici faptul că avem primă dublă, nici nu am discutat în vestiar acest subiect, deși am fost anunțați despre mărirea primei de joc”.

Meci greu

Referindu-se la partida de duminică de pe „Motorul”, de la ora 13, cu Sportul Snagov, Cristi Păcurar a spus: „Jucăm contra unei echipe valoroase, care are acum prima șansă la promovare. Fundașii centrali formează cuplul cel mai bun din serie, au atacanți rapizi, dar pericole pot apărea și din benzi. Trebuie să fim mai atenți la noi, că prea preocupați suntem de adversar și pe noi ne neglijăm”.