Motivul pentru care Ed Sheeran a cumpărat casele din vecinătatea locuinţei sale

Artistul a cheltuit 4 milioane de lire sterline (4,5 milioane de euro) pentru a cumpăra două case şi un apartament situate în vecinătatea locuinţei sale din Suffolk.

Cântăreţul în vârstă de 28 de ani, care şi-a lansat recent un album, “No.6 Collaborations Project”, deţine 22 de proprietăţi imobiliare, în valoare totală de 47 de milioane de lire sterline (52 de milioane de euro), în Marea Britanie.

Averea sa totală este estimată la aproximativ 90 de milioane de lire sterline.

Ed Sheeran, în vârstă de 28 de ani, care, la începutul lunii iulie a concertat şi în Bucureşti, deţine patru premii Grammy. El este considerat un fenomen al genului folk-pop şi a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizaţia care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global. Albumul lui Sheeran “Divide”, al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar “Shape of You” a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.

