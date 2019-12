Mozaicul din fața Primăriei, distrus de nepăsare. Primăria vrea să îl…înlocuiască

Realizat în anul 1988 de o echipă formată din arhitectul Miloș Cristea, sculptorul Valeriu Brudașcu și echipele I. Covaci și N. Cotocea, mozaicul din fața Palatului Administrativ Arad prezintă elemente din povestea județului: Cetatea cu trei turnuri, un ciorchine de struguri reprezentând podgoriile din zonă, spicuri de grâu reprezentând activitatea agricolă din județ, râul Mureș etc.

La mai bine de trei decenii de când a fost realizat și montat, mozaicul se află într-o stare deplorabilă. Piesele monumentului sunt pline de crăpături, găuri și sunt „mâncate” de trecerea timpului, intervenția umană și lipsa de interes pentru protecția acestei lucrări. În ultimii ani, pe platoul din fața Primăriei s-au organizat nenumărate concerte, fiind montate scene imense, iar pentru o bună perioadă de timp – câțiva ani – acolo au fost organizate și târgurile de Crăciun și de Paște, fiind perioade în care și spațiul verde – proiectat și el, inițial, de către arhitectul Miloș Cristea și modificat acum câțiva ani – rămânea acoperit de platforme.

Montarea bradului

Cea mai recentă acțiune care i-a indignat pe unii arădeni a fost montarea bradului de Crăciun în fața Primăriei. Acest lucru s-a făcut cu ajutorul unei macarale cu capacitate de ridicare de 250 de tone. Fostul primar al municipiului a fost cel care a publicat pe o rețea socială imaginile cu macaraua, lăudând „Forța economiei arădene”. Numai că „Forța economiei arădene” i-a scandalizat pe arădeni, mulți dintre aceștia arătându-se indignați de nepăsarea de care dau dovadă autoritățile cu privire la mozaicul din fața Primăriei. „Inconștenții! Au calat un utilaj de 250 T pe marumra de pe platoul din fața Primăriei. Proiectantul (Miloș Cristea) se întreba la Revoluție ce tonaj au TAB-urile de pe platou, deoarece nu era proiectat pentru așa ceva. Dar să faci treaba asta conștient?!”, scrie artistul plastic Lucian Țidorescu. Și arhitectul arădean Michael Iovin s-a arătat indignat de situația în care se află mozaicul. Mai mult, acesta a venit cu propunerea ca pe viitor, bradul de Cărciun să fie montat în spațiul verde din fața Primăriei, spunând că „oricat de «falnic» ar fi bradul, a-l pune chiar sub turnul cel mai măreț al urbei, înseamnă a-l face să pară diminutiv”.

„Primăria are în vedere înlocuirea”

Pentru a afla ce părere au reprezentanții Primăriei Municipiului Arad despre starea jalnică în care se regăsește mozaicul – de câțiva ani, deja – am luat legătura cu aceștia. Ralu Cotrău, purtător de cuvânt al instituției, ne-a transmis că, „având în vedere dimensiunile impresionante ale bradului amplasat în fața Primăriei Arad (aproape 20 de metri înălțime și o greutate de mai bine de 1,5 tone), singura modalitate de a fi montat și ancorat era cu ajutorul unei macarale. Precizăm că macaraua folosită nu cântărește cât s-a vehiculat în mediile online, adică 250 tone, această valoare reprezentând forța de ridicare în sarcină maximă, greutatea acesteia repartizată pe punctele de sprijin și de lucru fiind aproximativ a unui banal autobuz. Pentru Primăria Municipiului Arad prioritară este siguranța cetățenilor, mai ales a celor mai mici dintre ei, care cu certitudine vor fi în număr mare atât la festivitatea de aprindere a luminițelor din pomul de Crăciun, dar și în zilele ce vor urma. În ceea ce privește pavajul platoului din fața Palatului Administrativ, degradarea acestuia a avut loc treptat, mai ales că acesta a fost realizat în urmă cu aproape 30 de ani. Primăria are în vedere înlocuirea sa anul viitor, deja aflându-se în lucru variante tehnice de refacere a acestuia.”

„Cultură de neam prost”

L-am contactat și pe Claudiu Cristea. fiul arhitectului care a proiectat mozaicul și întreg spațiul din fața Primăriei, pentru a afla ce părere are despre starea în care se află astăzi platoul. „Mozaicul se distruge în fiecare an, la fiecare montare, câte un pic. A fost realizat într-o perioadă de mare austeritate, când era foarte greu să investești pe plan local în asemenea lucruri, pentru că totul mergea la București, la Casa Poporului. În timp a devenit un simbol – și nu doar platoul acela, ci tot ansamblul, cu accesul auto pentru oficialități, cu spațiile verzi proiectate tot de către Miloș Cristea și care au rezistat 27 de ani. Cred că trebuia să existe o altă atitudine față de patrimoniul existent. Așa, să facem tot timpul lucruri noi și să reabilităm, când am putea doar să avem grijă de ceea ce există deja, mi se pare o cultură de neam prost”, spune acesta. Construcția platoului din fața Primăriei a durat peste un an de zile, pentru fiecare bucată de marmură, granit, travertin sau andezit fiind făcute șabloane de carton, după care s-a ghidat echipa de meșteri condusă de N. Cotocea.

Nu i-a deranjat

„Gălăgia” făcută pe tema distrugerii mozaicului nu pare să îi fi deranjat prea mult pe cei de la Primărie. Miercuri dimineața ne-am deplasat la fața locului, pentru a fotografia mozaicul, moment în care am observat că inclusiv cei care se ocupau de împodobirea bradului își calaseră mașinile direct pe mozaic, fără vreun fel de strat de protecție între talpa de fier a mașinilor și suprafața mozaicului.