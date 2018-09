Mulţumit de jucători, de public, nu şi de arbitraj

„Deși am pierdut acest joc, vreau să îmi felicit fotbaliștii pentru modul în care s-au dăruit și pentru faptul că meritau poate chiar victoria. Am întâlnit un adversar care, în repriza a doua, a ajuns o singură dată la poartă, când au dat gol. O fază pornită de la un fault clar la Vădrariu. Noi am ratat mult în repriza a doua, mingea nu a intrat în poartă. Un rezultat de egalitate era echitabil, dar fotbalul este uneori nedrept și am pierdut. Mi-aș fi dorit o victorie şi pentru fanii din tribune. Le mulţumesc. Au fost admirabili, au susținut echipa într-un mod deosebit, pe care îl vezi doar la echipe cu prestigiu” – a spus antrenorul „Bătrânei Doamne”.

În schimb, Mister a pus, iarăşi, „tunurile” pe arbitraj: „Sunt dezamăgit de maniera de arbitraj, nu l-am înțeles deloc pe Buşi. A fost exigent de două ori cu Benga la un aut, dar când jucătorii lor au făcut faulturi din spate și hențuri clare n-a luat nici o măsură. Se impunea clar o eliminare la ei încă din prima repriză și mă refer la faultul asupra lui Rus și hențul ce ar fi trebuit să aducă al doilea cartonaș galben la unul dintre fotbaliștii lor. Adversarii noștri au fost pe teren doar în prima repriză şi dacă rămâneau în 10 oameni poate era altul rezultatul”.