Mulţumit doar de o repriză

Iată şi explicaţiile acestuia: „O victorie logică, normală, ținând cont de diferența de valoare dintre cele două echipe. Cu tot respectul pentru echipa, UTA e net superioară din toate punctele de vedere. Mă bucur că băieții au început meciul foarte deciși să tranșăm meciul încă din start în favoarea noastră, am și marcat în minutul 2 și am avut 3-0 până la pauza de hidratare. Pe de altă parte, sunt și puțin nemulțumit de diferența de ritm dintre cele două reprize. La pauză, le-am spus băieților că vreau să jucăm la fel, să punem presiune, să avem mobilitate, dar, din păcate, nu am reușit acest lucru. Pe undeva, e explicabil pentru că intervine confortul psihic când ai 3-0 la pauză și a fost și foarte cald. Pe sintetic, căldura e greu de suportat ținând un ritm bun de joc. Dar, importante sunt punctele, mă bucur că în prima parte am făcut ce ne-am propus. Adică, să urcăm mult cu fundașii laterali și să avem mobilitate cu jucătorii de atac. Am avut multe ocazii și aici am nemulțumiri, căci trebuia să fim mai concentrați la finalizare, scorul rebuia să fie mai categoric. Una peste alta, e un meci câștigat, felicitări băieților, deja ne gândim la meciul următor. Ne așteaptă o deplasare dificilă contra lui U. Cluj și vrem să venim cu fruntea sus de acolo”.