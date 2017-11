Municipiul Arad pierde 16 milioane de euro

Gheorghe Falcă a participat, marţi, în Capitală, la întâlnirea pe care premierul Mihai Tudose a avut-o cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), la Palatul Victoria. La finalul întâlnirii, primarul Aradului a declarat că nu a fost „convins” de discuțiile pe tema măsurilor fiscale, susținând că în acest moment nu se cunosc efectele reducerii cotei unice și că „toată lumea se îndoiește de rezolvarea 100% a problemei”.

„Am discutat probleme pe care o să trebuiască să le comunic cu locuitorii din Arad – eu și toți primarii, pentru că aici nu discutăm de culoare politică. O să vorbim, o să vedem ce înseamnă bugetele respective, o să discutăm să împingem proiectele pe care puteai să le faci în doi ani, o să le faci în patru ani. Trebuie să faci astfel de lucruri în detrimentul dezvoltării în special a localităților mari, care deja erau generatoare de dezvoltare. Aradul ar pierde între 12 și 16 milioane de euro. Față de ziua de ieri apare acea compensare și putem spune că pierdem opt milioane de euro”, a declarat Gheorghe Falcă, citat de Mediafax.

Edilul Aradului a mai spus că există o dorință de echilibrare a dezvoltării. „Municipiile care se dezvoltă vor pierde din aceste venituri, ca aceste venituri să meargă prin compensare spre localități care nu au o astfel de dezvoltare. E foarte greu pentru cei care muncesc, sunt harnici, se dezvoltă să se trezească într-o zi că nu mai au bani. Mie îmi va fi foarte greu să mă duc la Arad să le spun: știți, trebuie să tăiem din următoarele proiecte, ne-am dezvoltat prea repede, am gândit proiecte prea repede. Noi am încercat să ducem compensarea noastră până la 60%. Și atunci am fi pierdut o sumă importantă de bani, dar spuneam că uneori în viață poți să fii generos și poți să te gândești la o echilibrare”, a adăugat Gheorghe Falcă.

Excedent = dezvoltare

Gheorghe Falcă a mai spus că reprezentanții AMR au încercat să explice că primăriile au „dezvoltări în derulare, proiecte programate”. „Am ajuns la această cifră de 43% plus dorința de compensare să nu diminueze din ceea ce înseamnă excedentul pe care îl are o primărie, pentru că acel excedent înseamnă, de fapt, dezvoltare. Am căzut de acord ca, în primăvara anului viitor, să facem o analiză mult mai clară a acestor efecte, ceea ce confirmă că toată lumea se îndoiește de rezolvarea 100% a problemei, dar sperăm ca dezvoltarea pe care o produc administrațiile locale să nu fie neglijată. Când vorbești de dezvoltarea României, vorbești de dezvoltarea acestor comunități. Suntem în etapa de a vedea aceste efecte doar peste șase luni de zile”, a mai spus primarul Falcă, potrivit Mediafax.

Efect

În opinia edilului municipiului Arad, bugetele din cadrul impozitului pe venit vor scădea, funcție de localitate, între 22% și 33%. „O să vedem forma de compensare, pentru că este o compensare doar pe 2018 și încercăm ca, în anul 2018, în funcție de ceea ce înseamnă efectul acestor legi, care încă sunt neclare, să reușim la mijlocul anului viitor, printr-o rectificare și o regândire, să creștem aceste cote așa cum am solicitat noi – 60% sau chiar mult mai mult – pentru administrațiile locale”, a menționat Falcă, citat de Mediafax.