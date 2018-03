Mușchetarii au urcat pe podium

„Mușchetarii roboticii” s-au întors de la competiția BRD First Tech Challenge cu un premiu important. Au ocupat cea de-a doua poziție, la secțiunea „Motivate Award”, fiind singura dintre cele trei echipe arădene care a reușit să se remarce la vreuna dintre categoriile concursului.

„Suntem foarte fericiți că am reușit să ocupăm locul secund la această secțiune. Este o recunoaștere a muncii depuse de noi și de copii. Aceștia s-au implicat cu tot ce au putut în proiect, s-au mobilizat, iar acest fapt s-a văzut. Am fost premiați și pentru munca suplimentară făcută, pe lângă robotul pe care l-am prezentat în concurs. De exemplu, am conceput o agendă în care sunt incluse țintele noastre viitoare, în domeniul roboticii, dar și modalitățile în care le vom putea îndeplini. Vom promova în continuare robotica și importanța sa în activitățile cu scop educativ”, au spus mentorii echipei. De asemenea, arădenii de la Liceul Național de Informatică au reușit să demonstreze în fața juriului internațional că și-au însușit foarte bine rolurile pe care le-au avut în echipă și că înțeleg conceptele de promovate în cadrul competiției.

Prezenți la CJA

După ce au revenit în Arad, echipa de elevi și mentori a prezentat robotul conceput în laboratorul de la L.N.I. în fața conducerii Consiliului Județean. „Am fost impresionat de proiectul lor: orientarea spre tehnologia informatică, implicarea, pasiunea, munca în echipă”, a punctat vicepreședintele CJA, Sergiu Bîlcea.