Muzeul arădean va fi promovat de studenții de la Jurnalism

Arad. Decizia a fost comunicată joi, 19 septembrie, într-o conferință de presă comună, de președintele Consiliul Județean Arad – Iustin Cionca, prof.univ.dr. Ramona Lile – rectorul Universității ,,Aurel Vlaicu” și Bogdan Blaga – directorul interimar al Complexului Muzeal Arad.

Promovarea muzeului într-un an

,,Îmi doresc ca administrația locală să reprezinte o platformă de practică și formare profesională pentru studenții arădeni. În acest sens, îmi face plăcere să vă anunț că Universitatea a agreat inițiativa noastră ca Facultatea de Știinte Umaniste și Sociale, prin catedra de Jurnalism, să se ocupe de promovarea activităților Complexului Muzeal al județului Arad, pentru o perioadă de un an, urmând ca la finalul acesteia să realizăm o analiză și să vedem dacă fiecare dintre părți a găsit în această colaborare ceea ce își dorea. Îmi doresc ca nu numai instituțiile noastre de cultură să intre în vizorul studenților și al cadrelor universitare”, a declarat Iustin Cionca.

Practică pentru toți studenții UAV

Președintele CJA subliniază faptul că și studenții de la celelalte specializări se pot pregăti petnru a fi mai buni: „Pentru specializarea de administrație publică lansez invitația de a veni și a face practică zi de zi în birourile Consiliului Județean. Săptămâna viitoare, la Moneasa, organizăm ateliere – școală cu studenții de la Industria Alimentară și Protecția Mediului. Și nu în ultimul rând, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este deschisă pentru studenții specializării de Asistență Socială, Psihopedagogie, Psihologie, Științe ale Educației și, în general, Științe Umaniste. Nu există specializare a Universității «Aurel Vlaicu» care să nu aibă un front de practică la Consiliul Județean Arad și în instituțiile sale subordonate”.

CJA, partenerul UAV Arad

Rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, prof. univ. dr. Ramona Lile, a precizat: „Studenții noștri vor avea posibilitatea să învețe meserie încă din timpul anilor de studii, și într-o societate în care comunicarea, circulația informațiilor este esențială, studenții de la Jurnalism vor fi pregătiți, deja din facultate, să facă pasul spre piața forței de muncă. Consiliul Județean este un partener al universității noastre. Proiectul pe care îl anunțăm astăzi va fi urmat de altele, pe care le vom comunica în săptămânile următoare, pentru că parteneriatul dintre noi nu este unul care rămâne doar pe hârtie”.

Calendar de evenimente pentru 2020

Bogdan Blaga, directorul interimar al Complexului Muzeal Arad, a preluat activitatea instituției ca urmare a încetării de comun acord la cererea managerului Constantin Inel a contractului acestuia de management: ,,În calitatea pe care o am până la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, am pregătit un proiect prin care să continuăm activităţile bune de la muzeu şi să aducem şi elemente noi în funcţionarea acestuia în următoarea perioadă. Chiar în cursul acestei zile organizăm o şedinţă de lucru cu asociaţii civice pentru completarea calendarului Complexului Muzeal Arad pe anul viitor. La iniţiativele lor se vor adăuga proiectele angajaţilor muzeului. Îmi doresc ca la mijlocul lunii noiembrie să avem deja un calendar de evenimente pe anul 2020, un an important pentru că Aradul este oraş partener cu Timişoara în 2021, atunci când vecinii noştri vor deţine titlul de Capitală Europeană a Culturii, iar anul pregătitor va aduce şi pentru arădeni o nouă deschidere spre cultură şi o mai bună vizibilitate pentru instituţiile de cultură. În calitate de manager interimar, sunt bucuros că încheiem acest parteneriat cu Universitatea şi sunt convins că va creşte calitatea promovării noastre”.