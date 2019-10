Muzicienii protestează

Muzicienii au scandat în faţa casei şefului Disney, adunându-se cu portavoce şi alte instrumente sonore pentru a atrage atenţia. Protestatarii au scandat „Alan Bergman can’t you hear? We will fight for our career” (Alan Bergman nu auzi? Vom lupta pentru carierele noastre).

Protestul din faţa casei lui Bergman a fost doar una dintre opririle plănuite de muzicieni pe parcursul zilei pentru o „interpretare muzicală mobilă în faţa caselor deţinute de şefi ai studiourilor de film şi televiziune care trăiesc în cartierele exclusiviste din Los Angeles”, a explicat American Federation of Musicians (Federaţia Americană a Muzicienilor).

Sursa: Mediafax