Nădlacul s-a retras de pe teren!

După cele trei minute de „graţie”, arbitrul Alex Gornic a pus punct meciului, verdictul final urmând să aparţină Comisiei de Disciplină din cadrul AJF Arad.

„Acestor arbitri doar pistoalele cu gloanțe de gumă le mai lipsesc să ne termine cu totul. Și la Felnac am fost dezavantajați clar, s-a mai întâmplat de câteva ori și în toamnă și am zis că așa nu se mai poate. Am ieșit de pe teren și – probabil – ne vom opri cu totul” – a spus antrenorul „vameşilor”, Rudolf Lakatos.

Formații

Nădlac: Dulhaz –Nagy, Luculescu, Moț, Taloș, Gyebnar (min. 77, Dancă), Coriteac (min. 61, Bozian), Corbu, Bălaș (min. 66, Vlad), Ciorna (min. 71, Sinkovicz), R. Lakatos. Sântana: Csurka – Paven, Bodea, Peia, Istin, Mateiu, Marc, Ghinghină, Martin (min. 69, Olteanu), Prică (min. 75, Pasăre), Capătă.

Arbitri: Alexandru Gornic – Alina Mihoc, Sergiu Cîrmaci. Obs AJF: Romulus Tănăsescu, Ioan Hamza.