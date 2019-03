NASA: prima ieșire în spațiu exclusiv feminină

Anne McClain şi Christina Koch vor ieşi în spaţiul cosmic în cadrul expediţiei 59. Misiunea lor va fi sprijinită de la sol din partea Agenţiei Spaţiale Canadiene de controlorul de zbor Kristen Facciol, care se va afla la pupitrul Centrului Spaţial Johnson al NASA din Houston. Potrivit site-ului NASA, ieşirea celor două femei în spaţiu va dura în jur de şapte ore.

Photo of the Day: Congratulations to astronauts @Astro_Christina (left) and @AstroAnnimal who will be conducting NASA’s first all-female spacewalk during this women’s history month! It’s scheduled for Friday, March 29 at 6:30 a.m. ET. 📸: @NASA pic.twitter.com/C841KJM4Ks

— Science Channel (@ScienceChannel) 6 martie 2019