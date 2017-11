Naţional Sebiş – LT Cermei, un derby al orgoliilor

La prima vedere, gazdele pornesc favorite, au un lot mai valoros, un buget mult mai mare, dar elevii lui Radu Anca au evoluţii bune în ultima perioadă, aşa că jocul este deschis oricărui rezultat.

„Vrem toate punctele”

Managerul general de la Naţional Sebiş, Călin Cojocaru aşteaptă o reacţie a jucătorilor după înfrângerea de la Lugoj.

„Nu am jucat nici acolo rău, puteam deschide scorul, apoi, pe final, am avut penalty, însă nu ne mai gândim la meciul de la Lugoj. Jucăm cu LT Cermei, o formaţie pe care o respectăm, dar ne dorim victoria, vrem toate punctele. Sper că băieţii să aibă o reacţie după înfrângerea din meciul precedent, deoarece avem nevoie de victorii pentru a ne apropia, din nou, de primele locuri” – spune Cojocaru.

Respect pentru Feieş!

Preşedintele celor de la LT Cermei, Petre Bulza este încrezător în meciul de mâine, dar îl şi felicită pe primarul din Sebiş.

„Jucăm împotriva prietenilor noştri, cu sora mai mare, dacă putem spune aşa. Am încredere în băieţi, în stafful tehnic, sper şi cred că vom obţine un rezultat pozitiv. Jocul nostru e în creştere, am pierdut la Filiaşi, de exemplu, pentru că am ratat cinci ocazii, cei de acolo spunând că nimeni nu i-a dominat ca şi noi. Vreau să-l felicit pe domnul Feieş, primarul din Sebiş, pentru ceea ce face pentru sportul din judeţul nostru şi consider că merită satisfacţii mai mari de la echipa sa” – spune Bulza.

***

Într-un alt meci, sâmbătă, de la ora 14, la Pâncota, Şoimii Lipova dă piept cu Şcolar Reşiţa, un alt joc deosebit de interesant.