Nebunie la UTA! Ionuț Popa rupe tăcerea: “Nu pup steagul și nici stema nimănui”

E o întreagă nebunie legată de numirea lui Ionuț Popa în funcția de director tehnic la UTA. Tehnicianul originar din Arad a ținut să lămurească câteva lucruri esențiale.

Popa: “Nu pup nimic”

De la bun început tehnicianul a decis să lămurească problema cu suporterii.

Iată ce ne-a declarat Popa: “M -am întâlnit cu băieții, azi, după orele prânzului, iar apoi am plecat la stadionul Gloria, să văd starea lui, mă gândesc să ne antrenăm acolo. Fizic, pe pistă, să văd unde suntem, nu contest perioada de iarnă, dar vreau să vevem unde suntem apoi să-mi dau cu părerea! Am fost contactat imediat după meciul cu Clinceni, de două trei – ori , dar am zis să fiu lăsat în pace să mă gândesc, două- trei zile, apoi am avut unele discuții cu apropiați, care mi-au spus că doar nu esti naiv să vii la UTA, te înhami la o echipa care nu face nicun punct în retur. Ei mi-au adus aminte că m-au făcut și pe mine și pe primar blatist ordinar, în anul 2010, nesimțiți, trădători, că echipa asta nu va face niciun punct în retur. Iar acest lucru m-a ambiționat și am decis să discutăm, să vedem dacă e chiar așa. Și așa am ajuns la UTA! Nu am treabă cu suporterii. Dacă adversarul meu e dusmanul meu, e același lucru. Că-i Poli sau Steaua, dușmanul e același, mai ales dacă sunt la UTA. Sunt profesioinst, vreau ca echipa mea să câștige, nu mă interesează nimic altceva. Eu lupt pentru echipa care mă plătește, fac orice. Dacă jucam cu UTA împotriva celor de la Steaua sau Poli, e același lucru, voiam să câștige echipa mea. Eu nu pup steagul nimănui, nu pup emblema nimănui, nu port steagul nimănui la gât. În rest, trebuie să admit că fotbal fără suporteri nu ar fi frumos, nu există, dar niciunde ca la Arad nu am fost tratat în așa fel, cu răutate și dispreț.. Vreau să am discuție și cu suporterii, nu te supăra, mă înham la o situație ca în vremea lui Chirilă. Însă, eu nu uit niciodată că UTA a avut nevoie de mine și eu de ea, în1993.în rest, dacă acum, toată lumea poate să spună orice. Pe de altă parte,ă vreau ca echipa să rămână în liga secundă, aș vrea în principal un fundaș central – spune Popa.”

