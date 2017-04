Nedav, campioană în Liga Desavoia

Liga 1

Gloria Bujac vs Takata Centuri 12-3; Acm Arad vs Napoli 2-13; Mavros vs Yazaki 3-1; Simco vs Fc Nedav 0-1; Sistema vs Fc Ergad 1-4; Alfa United vs Sporting Şoimoş 6-3; Ac Luciano vs Black Warriors 8-4; Fc Premiere vs Royal Caffe 5-0; Dortmund vs Făt Frumos 1-3.

Clasament: 1.Nedav 86 p, 2.Luciano 76 p, 3-4.Ergad şi Bujac 64 p, 5.Premiere 60 p, 6.Yazaki 58 p, 7.Mavros 55 p, 8.Sistema 48 p, 9.Napoli 45 p, 10.Simco 44 p, 11.Alfa United 42 p, 12.Acm 35 p, 13.Dortmund 30 p, 14.Black Warriors 30 p, 15.Takata Centuri 26 p, 16.Făt Frumos 24 p, 17.Şoimoş 18 p, 18.Royal Caffe 8 p.

Liga 3

Poker Stars vs Fc Dodo 4-3; DB Schenker vs Fc Hagi 3-6; Tigres vs F3 Aeronautics 2-5; Atletico Lau vs Doctorii 3-3; Fc Motorul vs New Yazaki 9-3; Amidamaru vs Fc 102 3-0; Old Friends vs Red Skins 3-5; Ursus vs Electroputere Arad 2-3; Fc Micălaca vs Hai Sântana 0-3; Juventus vs Old School Fotbal nu s-a disputat.

Pe primele locuri: 1.Motorul 76 p, 2.Poker Stars 74 p, 3.Old Friends 63 p, 4.Amidamaru 61 p. La subsol le găsim pe: 13-15.Hai Sântana, Hagi şi Red Skins 36 p, 16.New Yazaki 35 p, 17. Atletico Lau 34 p, 18.Tigres 32 p, 19.Dodo 30 p, 20. Doctorii 23 p.