Nemulţumirile aleşilor nu au blocat taxa specială de salubrizare

Deşi marţi au avut loc două şedinţe CLM, în care s-au votat 20 de proiecte de hotărâre, singurele intervenţii notabile le-am consemnat la punctul 6 de pe ordinea de zi a primei şedinţe, cea ordinară, când s-a votat proiectul privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare pe 2018.

Lupaş: „nu pot să votez acest proiect”

Primul care a luat cuvântul pe acest subiect a fost consilierul independent Marin Lupaş, care a solicitat Direcţiei Fiscale câteva explicaţii juridice. Directorul Pavel Neamţiu a explicat că pentru persoanele care nu încheie contract cu operatorul Primăria e obligată prin lege să instituie o taxă specială, să recupereze banii şi să îi plătească operatorului colectarea gunoiului. Marin Lupaş s-a declarat mulţumit de răspuns, dar a precizat că „pentru tot ce s-a întâmplat de aproximativ o lună legat de această firmă care pur şi simplu şi-a bătut joc de un oraş întreg, nu pot să votez acest proiect. Sunt prea multe lucruri care s-au întâmplat în această perioadă, pornind de la contractul cadru, contractul individual care conţine multe clauze ce nu ajută şi nu respectă cetăţeanul din oraşul Arad şi, ca urmare, nu voi vota acest proiect” – a anunţat Marin Lupaş.

De asemenea, alesul independent a ţinut să transmită câte un mesaj Poliţiei Locale – „să nu pună presiune pe oameni” – şi Retim – „să-şi facă treaba, în sensul de a notifica cetăţenii, de a se prezenta la domiciliul cetăţenilor şi doar în situaţie extremă să se ajungă la amenzi”.

Bognar: „votez cu mare reţinere”

Şi viceprimarul Levente Bognar a intervenit pe subiect, relatând că dimineaţă, în timp ce trecea printr-o zonă din oraş, a fost abordat de nişte arădeni care i-au atras atenţia asupra mormanelor de gunoaie.

„Într-adevăr, noi căutăm să ne facem datoria conform legii prin această hotărâre. Dar aceeaşi lege spune că cei care sunt răspunzători de salubrizare trebuie să asigure un serviciu de calitate şi corespunzător pentru cetăţeni. Constatăm la ora actuală că acest lucru nu este în regulă. Deci… noi, pe de o parte, ne facem datoria conform legii, dar să-şi facă şi ei datoria faţă de ceea ce s-au angajat şi faţă de oameni, să nu ne fie ruşine să umblăm prin oraş şi pe străzile noastre. De aceea, eu votez cu mare reţinere această hotărâre. Noi respectăm şi reprezentăm cetăţenii care ne-au ales şi nu pot să meargă lucrurile aşa în continuare” – a precizat viceprimarul Levente Bognar.

Expunerea lui Bibarţ

A luat cuvântul şi viceprimarul Călin Bibarţ care a evidenţiat diferenţa dintre taxă şi tarif. „Pe vremuri, gunoiul se plătea ca şi taxă, alături de impozite, această variantă convenind cel mai mult firmelor de salubritate pentru că ele nu aveau un contract cu cetăţeanul şi luau banii direct de la municipalitate; iar dacă municipalitatea avea 1, 2, 100 de oameni care nu plăteau, trebuia să umble după ei să îşi recupereze banii, în timp ce firma, bine-mersi, îşi încasa banii. Ulterior, s-a renunţat la acest sistem pentru că nu era atât de favorabil municipalităţii şi s-a trecut la sistemul de tarif. Adică agenţii economici şi persoanele fizice au contract, fiecare, cu firma de salubritate. Nu discutăm cum se numeşte firma. Aşa am lucrat şi cu Polaris, aşa suntem obligaţi să lucrăm şi cu Retim. În această evoluţie istorică a venit şi modificarea legislativă în sensul că s-a spus: întotdeauna într-un oraş mare se vor găsi răuvoitori – 1, 2, 100, nu contează câţi – persoane fizice sau juridice care sub diferite pretexte vor refuza să încheie contract cu operatorul, situaţie în care ori laşi gunoiul să nu se ridice – ceea ce nu e OK pentru societate –, ori… ce se întâmplă. Şi atunci legiuitorul a spus: în situaţia în care există persoane care nu încheie contract, operatorul dovedeşte că a depus toate diligenţele să încheie acel contract şi atunci el ridică gunoiul, dar îşi ia banii de la municipalitate – situaţie nefavorabilă pentru municipalitate, dar aşa e legea. Şi atunci, pentru a nu fi în situaţia ca municipalitatea să rămână fără banii recuperaţi, municipalitatea îşi pune o taxă, o trece la impozite şi recuperează banii de la cei rău-platnici. Evident, nu e de dorit aşa ceva, dar e o măsură excepţională. E o măsură de siguranţă pentru noi, astăzi, stabilirea cuantumului acestei taxe pentru că ne putem aştepta ca operatorul să vină blindat cu hârtii şi să ne ia bani din cont pentru 100 de persoane sau 200 sau câte or fi. Şi nu putem rămâne cu gaură în bugetul municipalităţii pentru că nu avem un nivel de taxă pe care să îl recuperăm. Sper să nu se ajungă la aşa ceva, dar cam acesta este parcursul” – a punctat Călin Bibarţ în plenul CLM.

Propunerea PSD: să mai aşteptăm

Deşi liderul Grupului PSD-ALDE Beniain Vărcuş a lipsit de la şedinţă, social-democraţii au atras atenţia (prin vocea lui Ilie Cheşa) asupra faptului că Retim nu are autorizaţie de mediu şi, astfel, se încalcă articolul 22 din Legea 211. În consecinţă, Cheşa a propus ca „proiectul să se reia după ce Retim obţine autorizaţia de mediu”. Viceprimarul Bibarţ a explicat că proiectul de faţă nu are nicio legătură cu Retim, iar dacă lipsa autorizaţiei de mediu ar constitui o problemă, atunci cu siguranţă activitatea Retim ar fi fost suspendată de Garda de Mediu, de ministrul Mediului sau de Corpul de Control al ministrului Mediului, care a fost la Arad.

Votul

În cele din urmă, proiectul privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” (PNL+UDMR) şi şase abţineri (PSD+ALDE+Marin Lupaş). Astfel, arădenii care nu au încheiat contract cu operatorul de salubrizare menajeră vor avea de achitat o taxă specială de 10 lei/persoană/lună şi riscă amenzi de până la 1.000 de lei.