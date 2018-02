Nicio problemă pentru CTP

Venirea zăpezii a adus cu ea întârzieri ale tramvaielor, stații înzăpezite și tramvaie cu zăpadă pe geamuri…în interior. Călătorii se plângeau de condițiile din stații și din tramvaie, iar vatmanii se plângeau de faptul că, deși au solicitat dispeceratului să scoată plugul pentru înlăturat zăpada de pe șine, au fost ignorați.

Am semnalat aceste probleme directorului companiei, Claudiu Godja. Despre întârzierile semnalate de arădeni, acesta a declarat că „în cazul tramvaielor nu au fost întârzieri semnificative, nu am avut ture nefăcute. S-a circulat destul de bine; mai lent, ce-i drept, pentru că e linia alunecoasă, dar nu am avut întârzieri mari de la programul de circulație”. Totuși, sunt arădeni care ne-au spus că au așteptat câte 15 minute în plus să vină tramvaiul. Cel mai probabil, această întârziere nu este considerată de către CTP ca fiind una semnificativă. Despre întârzierile la autobuze, Claudiu Godja a spus, pe bună dreptate, că societatea pe care o conduce nu are ce să facă, dat fiind faptul că deszăpezirea arterelor de circulație nu ține de ei.

„Plugul și peria au fost pregătite”

În cazul vatmanilor ignorați de către dispecerat, directorul a spus că nu crede să se fi întâmplat așa ceva. „Și plugul, și peria erau pregătite. Nu știu să fi fost solicitări și să nu iasă”, a spus directorul companiei, adăugând că „nu este cazul (să se intervină cu plugul – n.r.), pentru că înălțimea zăpezii care este acum nu afectează mersul tramvaielor sub nicio formă”. Așadar, este cuvântul mai multor vatmani nemulțumiți, care spun că au fost ignorați de către dispecerat, împotriva cuvântului directorului companiei, care spune că toate au funcționat așa cum ar fi trebuit.

Stațiile s-au curățat

„S-a început de azi-noapte curățarea stațiilor. A mers puțin mai greu, că-s multe stații. La ora asta (marți, ora 14:45 – n.red), aproape toate stațiile sunt deszăpezite”, spune Claudiu Godja. Arătându-i imagini făcute între orele 7 și 14:30, cu stații pline de zăpadă, acesta a declarat că „sigur că la prima oră nu au fost gata toate de curățat. Avem doar câțiva oameni, iar deszăpezirea se face manual”.

„O fi fost geamul deschis”

Alături de imaginile cu stațiile necurățate, i-am arătat directorului și o imagine postată de un arădean pe o rețea de socializare. Acolo se vedea cum în interiorul unui tramvai, pe fereastră, se adunase zăpadă. „Nu pot să-mi explic. Numai că a fost lăsat deschis gemulețul de aerisire de sus. Putea să rămână peste noapte, de exemplu. Mă-ndoiesc că nu putea să se închidă geamul”.

Toate bune și frumoase

Așadar, în cazul Companiei de Transport Public, toate au funcționat la parametrii optimi. La fel ca și în cazul deszăpezirii străzilor din municipiu, care s-au făcut „ca la carte”, conform declarațiilor primarului municipiului.