Niciun muncitor în Vlaicu

După ce am vizitat, fără să anunțăm pe nimeni, două din șantierele dedicate megaproiectului de regenerare urbană din cartierul Micălaca, unde surpriză nu am găsit decât trei muncitori, am ales să ne mutăm pe șantierele din cartierul Aurel Vlaicu. Totul, după ce arădenii de aici, ne-au contactat și ne-au rugat să venim și la ei. Zis și făcut. Din nefericire, nu am zărit țipenie de muncitor… nici aici. Am vizitat două șantiere deschise în spatele blocurilor Z de pe partea dreaptă a cartierului (Zona Lebăda).

Unde sunt muncitorii?

Pentru cei care au uitat, contractul a fost semnat la începutul lunii iunie. Puțin mai târziu, muncitorii și utilajele au venit și au început să lucreze. Am stat de vorbă cu mai mulți arădeni care locuiesc în jurul șantierelor deschise și am aflat că, la început, muncitorii și utilajele au venit în forță (la fel ca în Micălaca), însă… cu timpul au fost tot mai puțini și la un moment dat deloc. O doamnă ne spune că sunt doi trei muncitori care vin zilnic pe unul din șantiere, lucrează puțin, după care dispar. Alți arădeni ne spun că, de câteva săptămâni de zile, nu a mai venit nimeni pe șantier și se întreabă pe bună dreptate ce se va întâmpla dacă îi prinde iarna în acest stadiu, dar mai ales de ce nu se lucrează în ritm mai alert acum când vremea permite acest lucru. Cert este că, dacă se va continua așa, noroiul va fi cuvântul de legătură pentru toți cei ce locuiesc la Z-uri. În ce privește parcarea etajată de tip Fast Park, sunt zvonuri că va fi ridicată pe locul fostei piețe de la Lebăda, deoarece este singurul loc din Vlaicu unde există o zonă atât de mare necesară construirii ei.

Noi vom fi prezenți pe șantier

Nu știm unde sunt muncitorii și de ce nu se lucrează acum, aici, pe aceste șantiere, în condițiile în care vremea permite acest lucru. Însă la fel cum le-am promis cititorilor noștri din cartierul Micălaca, vă asigurăm că noi vom continua aceste vizite și în Vlaicu până când va veni frigul și muncitorii vor avea motiv întemeiat să nu fie pe șantier.

Date tehnice

În cazul acestei lucrări vorbim de o suprafaţă de 39.522 de metri pătraţi destinată parcării autovehiculelor, 11.442 mp de trotuare amenajate, canalizare pluvială pe o lungime de 2.000 m, spaţii verzi amenajate pe o suprafaţă de 10.019 mp, 35 cvartale reamenajate, 1.167 locuri de parcare amenajate la sol, plus alte 43 de locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilități.