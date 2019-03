Nimic nu e decis în Liga Desavoia

Liga 1

Dortmund vs DIM Pârneava 3-4, Fc Marţi vs Fc Ergad 1-6, Ac Luciano vs Yazaki 2-1, Simco vs Fc Premiere 1-3, Acm Arad vs Flamura Roşie 2-7, Conceptline vs Old Friends 6-4, Takata Centuri vs Alfa United 4-13, Napoli vs Gloria Bujac 3-2, Sistema – Black Warriors 3-0.

Clasament: 1.Luciano 69p, 2.Premiere 68p, 3.DIM Pârneava 63p, 4.Sistema 62p, 5.Ergad 54p, 6.Flamura Roşie 53p, 7.Dortmund 49p, 8.Simco 48p, 9.Alfa United 46p, 10.Napoli 42p, 11.Takata Centuri 35p, 12.Gloria Bujac 34p, 13.Yazaki 32p, 14.Conceptine 29p, 15.Acm 17p, 16-17.Marţi şi Old Friends 16p, 18.Black Warriors 0p.

Liga 2

Strâgoii vs Universitatea U 4-3, Real Team vs Supernatural 5-2, Amoretti vs Juventus 0-3, Făt Frumos vs Elmo 2-3, Poker Stars vs Red Fighters 3-2, Toolshop vs Breckner Team 0-3, Victoria Ursus vs Fc Motorul 1-2, Sporting Şoimoş vs 5 Colţuri 3-0, Lazio Friends vs Fc Micalaca 2-2.

Pe primele locuri: 1.Real Team 54p, 2.Poker Stars 52p, 3.Micălaca 51p, 4.Elmo 50p, 5-6.Sporting Şoimoş şi Amoretti 48p. Pe ultimele locuri: 13-14.Făt Frumos şi Toolshop 33p, 15-16.Victoria Ursus şi Breckner Team 29p, 17.Universitatea 28p, 18.Supernatural 16p.

Liga 3

Sano Safety vs Coindu 1-2, Noi&Noi vs Tigres 2-1, A.T.U vs Young Boys 4-2, Dream Team vs Huf 5-2, CSŞ 81 vs DOG 7-3, Luceafărul vs Cfr Arad 4-7, Jumbo vs Electroputere Arad 2-5, Academia Pârneava vs GF Aeronautics 3-6, Portadoors vs Amidamaru 1-2, Old School Fotbal vs Viitorul 9-1.

Conduce în clasament: 1-2.Old School Fotbal şi Coindu 67p, 3.GF Aeronautics 64p, 4.Noi&Noi 62p, 5.Luceafărul 61p. La subsol le găsim pe: 14-15.ATU şi Portadoors 22p, 16.Viitorul 20p, 17.Huf 18p, 18.Jumbo 15p, 19.Academia Pârneava 10p, 20.Young Boys 6p.

Old Boys

Etapa 9: Ergad Old Boys vs Salt&Pepper 9-1, Flamura Roşie Old Boys vs Ştiinţa 7-7. Clasament: 1.Ergad 24p, 2.Salt&Pepper 19p, 3.Ştiinţa 6p, 4.Flamura Roşie 2p.