Nimic nu se mai leagă!

Înfrângerea este nemeritată, am controlat jocul în mare parte, însă fotbalul nu se joacă pe posesie. Contează golurile, pragmatismul și aici suferim. Nu caut scuze, dar la 0-0 am avut o bară. Dacă am fi avut un dram de noroc, poate altul era deznodământul”, aşa a caracterizat Adrian Abrudean eşecul, scor 1-2, din județul Sibiu, de la Avrig. Al doilea consecutiv din acest retur.

Pentru Crişul au jucat: Dagău – Maghici (min. 65, Ciornei), Al. Pavel, Ianc, Siminic – Piț, Suslak, Fl. Gâlcă, Lezeu (min. 65, Clej) – Modan, M. Matei.