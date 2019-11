Noi acuze la adresa administrației în problema CET

ARAD. Investiția de 500 de mii de euro a noului investitor de la CET Arad pentru modernizarea turbinei de energie electrică și termică și reîncepe furnizarea de energie termică la un an după ce activitatea de producţie a fost întreruptă, este analizată și de către deputatul PSD Arad, Adrian Todor. Parlamentarul susține, într-un comunicat de presă: „Iată că administratorul judiciar al CET Arad ne dovedește ceea ce noi spunem de ani de zile. Administrația liberală a Aradului a fost incapabilă să gestioneze corect situația CET, ba mai mult, centrala a fost căpușată de firmele liberale, iar în cadrul societății și-au găsit posturi călduțe și bine plătite tot felul de aplaudaci ai PNL Arad, care au fost răsplătiți pentru servilismul de care au dat dovadă de-a lungul timpului. La toate acestea, s-a adăugat lipsa de investiții, ceea ce a dus CET Arad în faliment. Numai că, acum avem ocazia să vedem că sub un management privat, corect, în interesul centralei, CET Arad se poate moderniza, cu investiții făcute nu din bănci, nu din surse externe, ci din creanțe recuperate, lucru pe care îl putea face și administrația liberală, dar constatăm că nu s-a dorit, din reacredință sau din cauza incompetenței. CET Arad repornește după un an de la închiderea ei de către gașca fostului primar Gheorghe Falcă și se va axa în principal pe producerea de energie electrică, ceea ce noi am cerut în repetate rânduri, fiind singura soluție pentru a salva centrala de la faliment. Din păcate, administrația PNL a refuzat categoric să meargă pe această soluție, care iată că se dovedește cea corectă, iar administratorul judiciar ne va demonstra încă o dată cât de incompetenți sunt cei care conduc de 15 ani municipiul Arad”.