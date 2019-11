Noi condamnări în dosarul „Diplome de licenţă fără studii”

Magistraţii Tribunalului Arad au mai soluţionat un dosar după anchetele ce au vizat obţinerea diplomelor de licenţă prin mituirea profesorilor, care îi treceau astfel pe studenţi la examene. Opt foşti studenţi la Medicină, de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, toţi străini venţi în Arad pentru studii, şi-au primit pedepsele în urmă cu câteva zile.

Câte doi ani

Cei opt foşti studenţi au fost trimişi în judecată în septembrie 2018 în dosarul „Diplome de licenţă fără studii”, ce viza mituirea unor profesori universitari. Ei au fost acuzaţi că, în cursul anului 2017, în calitate de studenţi în anul III, au oferit unui profesor, direct sau prin intermediar, între 200 şi 400 de euro pentru promovarea examenelor restante la disciplina Morfopatologie.

În 31 octombrie, magistraţii au dat sentinţa: „În baza art. 290 din Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, aplică inculpaţilor Sager Muhammad, Abu Rabia Anian, El Fakir Walid, Madjid Hussaini, Shalata Haya, Dahamshi Mohammad, Sanallah Madhat şi Nasser Rami pedeapsa de câte doi ani închisoare, fiecare, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită. În temeiul art. 91 alin. 1 Cod penal şi art. 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de doi ani, în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii: Sager Muhammad, Abu Rabia Anian, El Fakir Walid, Madjid Hussaini, Shalata Haya, Dahamshi Mohammad şi Sanallah Madhat”.

Sentinţa nu este definitivă şi are drept de apel în zece zile de la comunicare.

Unu din opt

Prin urmare, doar un condamnat va executa pedeapsa, iar ceilalţi şapte, pe parcursul termenului de supraveghere, vor presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Arad sau Consiliului Local Şiria, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

Conform sentinţei, toţi cei opt condamnaţi vor plăti statului câte 6.500 de lei, cheltuieli judiciare.

Instanţa a constatat că sumele date cu titlu de mită au fost confiscate de la beneficiarul acestora, respectiv profesorul Lucian Păiuşan, printr-o sentinţă anterioară a Tribunalului Arad.

Ancheta

În iulie 2017, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au făcut 106 percheziţii domiciliare, la acea dată 36 de persoane fiind acuzate de infracţiuni de corupţie. În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi peste 350.000 de euro, înscrisuri şi sisteme informatice. În noiembrie 2017, au fost percheziţionate trei casete de valori deţinute de către doi suspecţi la unităţi bancare din Arad şi Timiş. Poliţiştii au ridicat 64.200 de euro, 31.000 de USD, 5.000 de lire sterline, 4.500 de franci elveţieni, 500 de grame de aur, 110 grame de perle, 200 de grame de rubine şi două inele cu diamant.

Bani contra note

Anchetatorii au susţinut că în mediul universitar arădean s-au constituit „reţele infracţionale din care ar fi făcut parte cadre didactice, secretare şi alte categorii de personal nedidactic, precum şi foşti absolvenţi care ar fi avut rolul de a intermedia traseul banilor de la studenţi la profesori sau la informaticieni, contra unor comisioane, în vederea promovării frauduloase a examenelor”.

În acest mecanism, unii studenţi ar fi dat bani profesorilor pentru promovarea examenelor. În anumite cazuri, banii ar fi fost lăsaţi la puncte de schimb valutar ai căror administratori ar fi fost în relaţii de prietenie cu profesorii implicați.

Anumiţi profesori ar fi pretins şi primit bani şi bunuri pentru a le oferi studenţilor chiar lucrări de licenţă deja elaborate.

Profesor condamnat

„Menţionăm că, în ceea ce priveşte cadrul didactic (Păiuşan Lucian), cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată, şi intermediar (Taha Abed El Kader), cercetat sub aspectul complicităţii la săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată şi a complicităţii la săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, procurorii au încheiat cu aceştia acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, admise de către Tribunalul Arad, care, prin sentinţă, i-a condamnat pe fiecare la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”, precizau procurorii în urmă cu un an.

Au recunoscut

Ancheta a vizat zeci de studenţi care ar fi dat mită profesorilor, iar peste 20 au încheiat cu procurorii acorduri de recunoaştere a vinovăţiei. Ei au primit în general condamnări cu suspendare.

În dosarele soluţionate anterior, Tribunalul Arad a decis ca notele studenţilor care au plătit pentru a fi trecuţi să fie şterse din toate registrele şi cataloagele.