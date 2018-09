Noi facem diferența! Reutilizează – reduce – reciclează!

Obiectivul companiei este de a oferi oamenilor îmbrăcăminte de calitate la prețuri mici și de a da posibilitatea unei experiențe plăcute in achiziția de articole second hand.

In România primul magazin a fost deschis in Timișoara in luna martie a anului 2012, iar de atunci compania s-a extins, ajungând in prezent la un număr de 27 de magazine.

Interviu cu Roxana Radu si Anamaria Radu, două surori din Timișoara care colaborează de ceva vreme cu magazinele Textile House.

1. De unde vă cumparați hainele minunate pe care le purtați?

Magazinele Textile House au devenit preferatele noastre atunci când vine vorba de cumpărături.

2. Ce vă place la magazinele Textile House?

Tot timpul găsim lucruri unice, de calitate și accesibile ca preț.

Ce ne place foarte tare este ca totul e foarte bine organizat, hainele sunt puse pe categorii, pe culori și texturi.

3. Ce găsiți in magazinele Textile House?

Găsim fuste, tricouri, bluze, geci, etc., aranjate mai frumos decât în multe magazine din mall.

Există rafturi pentru încălțăminte și genți, curele, accesorii diverse: inele, brățări, cercei etc, dar și haine pentru copii, lenjerii pentru pat, perdele și alte țesături deosebite. În concluzie, găsim tot ce vrem.

4. De cate ori mergeți în magazinele Textile House?

Nu trece o saptamână fără ca noi sa mergem cel puțin de doua ori la cumpărături, deoarece in magazinele Textile house se innoiește stocul marfa zilnic, și nu vrem sa pierdem nimic.

Mai mult decat atât, în fiecare saptamână sunt promoții diferite, și poți găsi articole minunate la preturi foarte avantajoase.

5. Care este atmosfera in magazinele Textile House?

O atmosferă foarte placută și primitoare. De fiecare dată ai sentimentul că vrei să te mai întorci.

De curand unul dintre magazinele Textile House din Piața Libertății din Timișoara a fost decorat în stil retro și este chiar deosebit.

6. Cum ați ajuns sa colaborați cu lanțul Textile House?

Din pasiune pentru styling și pentru haine, și pentru ca mereu am gasit aici haine și accesorii de la vintage pănă la actuale.

Da, poate e mult mai simplu sa le iei direct din mall de pe un manechin, foarte bine stilizate, dar pentru noi provocarea este sa stilizam astfel de haine, să dăm o șansă unor lucruri pe care cineva nu le-a mai folosit pentru că nu le-a mai considerat utile.

7. Susțineți proiecte de mediu? V-ați gândit că dacă cumpărați de la SH ajutați mediul și campaniile ecologice?

Da! Iubim natura și încercam sa reciclam cât de mult posibil. Chiar am aflat în cadrul unei campanii de conștientizare cu ocazie zilei Pământului, organizată de Textile House, faptul că doar cu un tricou reciclat se pot economisi 2600 L de apa. E extraordinar impactul pe care îl au micile alegeri ale fiecaruia asupra mediului.

8. Ce părere aveți despre faptul ca romănii nu sunt deschiși încă sa poarte haine second hand? Cu toate că în străinătate vintage-ul/second-hand-ul este un trend.

Românii și oamenii in general, care nu merg în SH-uri nu stiu ce pierd.

Magazinele second-hand sunt pline de comori; gasești haine cu un croi deosebit, țesături prețioase, piese unice foarte valoroase, haine cu personalitate pe care noi le purtăm încrezătoare și fericite.

9. Dacă tot sunteți așa pasionate de styling, v-ați gândit pe viitor sa ajutați oamenii in această privință?

Desigur, primim zilnic complimente pe seama ținutelor și ne gândim ca in viitorul apropiat să urmăm cursuri de styling și să sfătuim, sau să fim chiar personal shopper de ce nu și in magazinele Textile House, de care noi suntem atât de încântate.

10. Ce sfat ați da unui potential client Textile house?

În primul rând, trebuie să știe că atunci când mergi intr-un magazin Textile house nu există să nu iți găsești măcar un produs care sa îți placă.

Așa cum am mai spus, există foarte multe promoții, prețurile articolelor ajungând chiar până la 2 lei. Deci, din punctul nostru de vedere, Textile house se potriveste oricărui buzunar.