Noi proiecte pe turismul arădean

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, alături de primarul municipiului, Gheorghe Falcă, au prezentat noile idei în ceea ce priveşte promovarea turismului local. „Noi am decis să înregistrăm Ţara Zărandului şi Podgoria Aradului la OSIM şi vrem să dezvoltăm turismul în judeţul nostru. Anul trecut, peste 450 de persoane au vizitat Podgoria Aradului, în cadrul proiectului care a inclus transportul cu Săgeata Verde. Anul acesta dorim să extindem oferta şi să promovăm circuitele încă din această primăvară. Am avut discuţii cu primarii din judeţ care au acceptat să intre în programul nostru de promovare turistică a Aradului”, a spus Cionca. Acesta a fost completat de primarul Falcă, acesta declarând faptul că „suntem la început de drum. La finalul acestui an, vom face şi o evaluare a programelor turistice. În cadrul acestor programe, pe lângă primari, s-au activat şi pensiuni din zonele vizate, biserici, pentru ca turismul să fie dedicat cât mai multor persoane”.

Circuit gastronomic

În perioada 5 mai-15 decembrie, prin Centrul Naţional de Informare Turistică, vor fi organizate excursii în judeţ, scopul fiind degustarea produselor locale. În fiecare sâmbătă, contra unei sume de bani, arădenii sunt invitaţi să bată localităţile judeţului pentru a gusta mâncăruri şi băuturi specifice zonelor vizitate. „Ne dorim să colectăm reţete din întreg judeţul, urmând ca, la final de sezon, să publicăm o carte care să cuprindă aceste reţete. În plus, vom lua legătura cu restaurantele din Arad şi ne dorim ca anumite mâncăruri tradiţionale să îşi facă loc în meniurile acestor restaurante”, a mai punctat Gheorghe Falcă.

Zile dedicate

Iustin Cionca a mai anunţat că vor fi organizate, în continuare, Târgurile Produs în Arad, iar în data de 7 iulie va avea loc Ziua Turismului Arădean, la care şi-au anunţat deja prezenţa mai mulţi participanţi.