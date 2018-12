Noile taxe pentru gunoi în Arad

ARAD. O ordonanţă guvernamentală adoptată în luna noiembrie obligă toate autorităţile locale să scumpească gunoiul. Şi asta pentru că în România şi, implicit, în Arad, nu se colectează prea multe deşeuri reciclabile. În speţă, este vorba despre OuG 74/2018, care modifică din temelii întreg procesul de colectare şi transport a deşeurilor, dar care vine şi cu tarife mai mari şi cu amenzi celor care nu colectează selectiv. Pentru a afla cât de mult se scumpeşte gunoiul, dar şi ce bază de calcul este folosită pentru această creştere a tarifelor, am luat legătura cu directorul adjunct al ADI Deşeuri Arad, Cosmin Pereteatcu. „Noua taxă introdusă pentru colectarea şi transportul deşeurilor este de 30 de lei pe tonă de gunoi menajer. Potrivit unui studiu de fezabilitate, fiecare arădean produce 0,9 kilograme de deşeuri pe zi. Aşadar, taxa ar urma să crească cu o valoare aproximativă de 7 lei/an/persoană”, a explicat Pereteatcu. Acesta a ţinut să precizeze şi faptul că această suprataxă nu va rămâne nici în conturile operatorului Retim şi nici în conturile firmei care administrează groapa de gunoi, ci va fi transferată către un program guvernamental care implementează proiecte de mediu.

Taxa va creşte

Însă cei 6 lei pe care îi va plăti în plus fiecare arădean pe an vor creşte. Şi asta pentru că, periodic, se fac actualizări ale cantităţii de deşeuri menajere care sunt produse. „Master planul de gestionare a deşeurilor este complet funcţional pe zona I a judeţului Arad şi va deveni funcţional în zilele care urmează şi în celelalte patru zone ale judeţului. Periodic, se fac actualizări ale cantităţilor de deşeuri produse de arădeni. Şi cantitatea reală este mai mare de 0,9 kilograme de deşeuri menajere pe zi. Drept urmare, cu cât va fi produs mai mult gunoi, cu atât taxa va creşte”, a punctat directorul adjunct al ADI Deşeuri. Proaspăta ordonanţă guvernamentală, prin care se taxează gunoiul menajer, este, de fapt, o încercare a Guvernului de a creşte procentajul deşeurilor reciclabile. Ţara noastră s-a angajat în faţa Uniunii Europene că va recicla o anumită cantitate de deşeuri, dar ţinta a fost ratată. Aşa că acum se fac toate demersurile pentru ca românii, implicit arădenii, să devină mai conştiincioşi şi să recicleze plasticul, metalul, hârtia, cartonul şi sticla.

Plus amenzi

Pe lângă majorarea, mică, ce-i drept, a taxei pentru deşeuri, în OUG 74/2018 Guvernul a stabilit şi o serie de amenzi care vor fi date arădenilor care nu colectează selectiv. Însă, pentru moment, chiar dacă ordonanţa există şi are titlu de lege, nu se ştie cine va aplica sancţiunile respective. „Ordonanţa a fost emisă, a intrat în vigoare, dar încă nu au fost publicate şi normele de aplicare. Nu ştim încă cine va aplica amenzile, nu ştim nici valoarea lor exactă. Ştim că am primit un document guvernamental pe care să îl punem în aplicare. Normele de aplicare ale Ordonanţei Guvernamentale vor fi emise în viitorul apropiat şi de abia atunci vom putea vorbi, la concret, şi despre amenzi”, a mai menţionat directorul adjunct al ADI Deşeuri, Cosmin Pereteatcu.