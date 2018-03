Notarul Adrian Vlai, condamnat definitiv

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat sentinţa Curţii de Apel Timişoara, sentinţă prin care notarul arădean Adrian Vlai, alături de alte patru persoane, au fost condamnate pentru abuz în serviciu. Practic, notarul, alături de Nicolae Traian Petrişor, Floare Igna, Ortenzia Cociuba şi Ioan Iercan, au prejudiciat Asociaţia Composesoratului Foştilor Colonişti din Ineu – Traian și Asociaţia Composesoratul Foştilor Urbarialişti Răpsig. Procurorii DNA, cei care au anchetat dosarul, explică: „Pentru punerea în practică a acțiunilor de înstrăinare a patrimoniului inalienabil al celor două composesorate (terenurile cu pășune și fânețe) și pentru a da o aparență de legalitate acestor acțiuni a fost conceput un plan care a avut ca obiective majore următoarele direcții: modificarea, prin întocmirea de înscrisuri false, a statutului și actului constitutiv al composesoratelor, astfel încât să se prevadă posibilitatea înstrăinării prin schimb sau vânzare a suprafețelor de pășune aflate în patrimoniul acestora, concomitent cu reducerea numărului de membri composesori și, implicit, a numărului persoanelor cu drept de vot în adunările generale ale composesoratelor. De asemenea, s-a urmărit schimbarea conducerii composesoratelor (consiliul director/comitetul de conducere – președinte, secretar, administrator, casier, membrii), cu persoane care să fie de acord cu înstrăinarea patrimoniului composesoratelor; realizarea înstrăinării, prin schimb sau vânzare, a suprafețelor de pășune prin întocmirea de contracte autentice de către notarul public Vlai Adrian, din patrimoniul composesoratelor în patrimoniul unor persoane care nu aveau calitatea de membrii composesori; vânzarea suprafețelor de pășune de către persoanele fizice dobânditoare către societăți comerciale interesate”.

Şi sentinţa

În luna mai a anului trecut, Curtea de Apel Timişoara a dat o primă sentinţă în acest dosar, condamnându-i pe toţi inculpaţii la închisoare cu suspendare. Adrian Vlai a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare şi prestarea a 100 de zile de muncă în folosul comunităţii. Ioan Iercan a fost condamnat la doi ani şi nouă luni de închisoare cu suspendare şi prestarea a 60 de zile de muncă în folosul comunităţii. Floare Igna a fost condamnată la doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare şi prestarea a 60 de zile de muncă în folosul comunităţii, iar pe Ortenzia Cociuba la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare. În plus, niciunul dintre cei menţionaţi mai sus nu vor avea voie să ocupe funcţii de conducere nici la composesoratele în care au activat, nici la instituţii publice. Dar poate cea mai grea lovitură pentru inculpaţi nu este condamnarea la închisoare cu suspendare, ci faptul că toţi cei cinci vor trebui să plătească despăgubiri: 212.138 de euro şi 1.253.677 de lei. Nişte sume uriaşe. Iar, pentru a se asigura că banii vor fi recuperaţi, judecătorii au decis instituirea sechestrului pe bunurile imobile ale inculpaţilor. În ceea ce îl priveşte pe Vlai, acestuia i-a fost pus sechestru tocmai pe locuinţa sa aflată pe strada Cloşca. Iar lovitura decisivă pentru Adrian Vlai este că acesta nu va mai avea voie să îşi exercite funcţia de notar timp de trei ani. După cum am precizat deja, această sentinţă a fost dată de Curtea de Apel Timişoara. Toate părţile din proces, inclusiv DNA, au atacat decizia la Înalta Curte. Iar instanţa superioară a stabilit că „respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie- S.T. Timişoara, de partea civilă Asociaţia Composesoratul Foştilor Colonişti din Ineu, Asociaţia Composesoratul Foştilor Urbarialişti Răpsig şi de inculpaţii Vlai Adrian, Petrişor Nicolae Traian, Igna Floare, Cociuba Ortenzia, Iercan Ioan împotriva sentinţei penale nr. 353/PI din 5 mai 2017, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara – Secţia penală”. Decizia Înaltei Curţi este definitivă şi nu poate fi atacată.

Sute de hectare

Procurorii DNA au stabilit că infracţiunile comise de inculpaţii din acest dosar au dus la prejudicii uriaşe pentru Asociaţia Composesoratului Foştilor Colonişti din Ineu – Traian și Asociaţia Composesoratul Foştilor Urbarialişti Răpsig. Practic, prin „ingineriile” făcute de notarul Vlai şi ceilalţi, cele două asociaţii au rămas fără aproape 400 de hectare de păşune şi fâneţe.

Urmează executarea?

După cum am arătat deja, cei cinci inculpaţi trebuie să plătească despăgubiri uriaşe, de aproximativ 600.000 de euro. Dacă aceştia nu au conturile „burduşite” şi nu vor putea achita prejudiciul, cel mai probabil vor fi executaţi silit, urmând ca toate bunurile pe care a fost pus sechestru să fie scoase la vânzare.