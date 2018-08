Noul director al Muzeului a „intrat în pâine”

Singurul candidat la concursul organizat de Consiliul Judeţean Arad pentru şefia Complexului Muzeal Arad şi-a preluat funcţia începând cu data de 1 august. La numai trei zile distanţă, Constantin Inel, căci despre el este vorba, a organizat o conferinţă de presă în care a dorit să se prezinte, dar şi să anunţe primele idei legate de activitatea instituţiei pe care, de acum, o conduce. „Am fost angajat într-un singur loc timp de 20 de ani. Este vorba despre Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia. Timp de zece ani am fost arheolog, după care am fost director adjunct pentru alţi zece ani”, şi-a început povestea Constantin Inel. Acesta a mai vorbit despre proiectele naţionale şi internaţionale pe care le-a implementat la muzeul din Cetatea Unirii. „Pe fonduri norvegiene nerambursabile, am înfiinţat în Alba Iulia un Muzeu al Icoanei, singurul din România. Pe fonduri europene, am reuşit inclusiv realizarea unor lucrări de restaurare a Cetăţii Alba Iulia”, a mai spus directorul Muzeului din Arad.

Şi despre muzeul nostru

„Postul de manager al Complexului Muzeal Arad a fost pentru mine o provocare profesională, dar şi una personală. Mi-am propus să întocmim proiecte culturale pentru această zonă şi să găsim linii de finanţare pentru implementarea proiectelor. Pentru anul acesta, am gândit deja un eveniment: marcarea a 125 de ani de la înfiinţarea Muzeului Arad. Şi am identificat deja şi ce putem să facem. Vrem să organizăm o expoziţie cu 125 de piese ca să marcăm cei 125 de ani de existenţă. Vom pune în valoare cele mai reprezentative 125 de piese ale Muzeului”, a anunţat Constantin Inel. Acesta a mai spus că povestea de 125 de ani va fi un preambul al evenimentelor care vor fi organizate cu ocazia Centenarului Marii Uniri.

Are aşteptări

Elanul de care dă dovadă noul director al Complexului Muzeal Arad îşi găseşte susţinere la Consiliul Judeţean, instituţie în subordinea căreia se află muzeul. „Îl asigurăm pe Constantin Inel de toată susţinerea noastră. Vrem să facem din Muzeul Arad o instituţie importantă a judeţului”, a declarat Claudia Boghicevici, vicepreşedintele CJA.