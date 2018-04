Noul mall din Vlaicu, fără termen de la investitori

Au rămas doar planurile în cazul construirii noului mall de pe Calea Aurel Vlaicu? Este o întrebare pe care și-o pun mulți arădeni în ultimii ani, pentru că declarațiile rare ale oficialilor AFI Europe au fost întotdeauna foarte vagi. Pe site-ul oficial al dezvoltatorului, se precizează că proiectul este ”în plan”, însă nu există nicio estimare privind momentul începerii sau finalizării lucrărilor. Știm doar că numele complexului a fost schimbat, acum fiind AFI Arad Retail Park. Și asta pentru că și planurile inițiale, anunțate în urmă cu peste un deceniu, s-au schimbat.

Negocieri pentru hypermarket

În toamna anului trecut, reprezentanții dezvoltatorul israelian AFI Europe declarau că au ca ţintă anul 2018 pentru începerea lucrărilor la complexul din Arad. Acest optimism a fost afișat însă ani la rând. De fiecare dată când jurnaliștii întrebau de proiect, se declara că ”probabil anul viitor vor începe lucrările”, ceea ce nu s-a întâmplat.

Contactați de Jurnal arădean și Aradon, oficialii AFI Europe România au fost din nou reținuți în a oferit informații concrete. Ne-au dat de înțeles că lucrările vor începe doar dacă se va reuși semnarea unui contract cu un chiriaș pentru hypermarket-ul și magazinul de tip DIY (do it yourself) ce sunt prevăzute în proiect.

„Referitor la stadiul proiectului, vă putem informa că suntem în negocieri cu un posibil chiriaș pentru a deschide un hypermarket și o unitate de tip DIY în cadrul complexului. În momentul în care vom finaliza aceste negocieri, vom putea anunța mai multe detalii”, ne-a transmis Nicoleta Ionda, reprezentant AFI Europe Romania.

Neoficial, de la un alt reprezentant al dezvoltatorului am aflat că lucrările nu sunt încă planificate și cel mai probabil nu vor începe nici în acest an.

Informații puține

Detaliile despre viitorul complex comercial sunt foarte puține, doar cele afișate pe site-ul dezvoltatorului, care pare că nu dorește să publice mai multe informații în acest moment. Deși am întrebat, nu ni s-a comunicat nici valoarea proiectului de la Arad.

Conform informațiilor de pe site, parcul de retail ar cuprinde un hypermarket de 10.000 de metri pătrați, un magazin de bricolaj și o galerie de magazine din zona de fashion, sport şi electronică, care vor avea între 1.000 și 2.000 de metri pătrați.

Complexul va avea o suprafață închiriabilă de 32.000 de metri pătrați, iar parcarea este prevăzută cu 1.000 de locuri.

Planurile inițiale

AFI Europe deține pe Calea Aurel Vlaicu un teren de opt hectare, care a fost cumpărat în 2008, când a fost demolată fosta fabrică de mobilă IMAR. De atunci, terenul e îngrădit, fiind acoperit de vegetație densă.

La momentul lansării oficiale a proiectului, reprezentanții dezvoltatorului declaraseră la Arad că investiția a fost estimată la 113 milioane de euro. Atunci, planurile prezentate erau diferite, suprafața totală construită anunțată fiind de 115.000 de metri pătraţi. Se prevedea un mall dispus pe două nivele, integrând 150 de magazine şi un supermarket, o clădire de birouri de circa 20.000 de metri pătraţi, dar şi o parcare subterană şi supraterană de 1400 de locuri.

Conform planurilor inițiale, AFI Palace Arad trebuia inaugurat în 2010.

PUZ și pentru locuințe

În urmă cu doi ani, Primăria a dat publicității Planul Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru „Complex rezidenţial şi de servicii, Calea Aurel Vlaicu nr.14, municipiul Arad”. Este vorba tot de terenul fostei fabrici de mobilă IMAR, însă în aceste documente prezentate de municipalitate este prevăzută și construirea de locuințe. O firmă din București – SC Complex Rezidenţial Arcade SRL – își exprimase intenția ca pe viitor să construiască un complex rezidenţial cu trei zone. În prima zonă (spre Calea Aurel Vlaicu), PUZ-ul prevede un centru comercial (AFI) şi un complex de locuinţe, respectiv 149 de apartamente în blocuri cu patru etaje. În a doua zonă s-ar dori construirea a 156 de apartamente în blocuri, iar în a treia zonă ar urma să fie construite vile.

Despre complexul rezidențial, oficialii AFI nu amintesc nimic în proiectul de construire a zonei comerciale AFI Arad Retail Park.