„Nu am cedat, am revenit în repriza secundă, dar nu am reușit ceea ce ne-am propus. E clar, acum, mergem la baraj, ne pregătim pentru acest lucru, să vedem cu cine vom evolua acolo. Nu i-am luat de sus pe adversari, însă aceștia au fost foarte motivați, iar Herea a jucat cum nu a făcut-o de prea multe ori până acum. Probabil, altădată, l-a durut stomacul, a fost indispus. De acum încolo o să mă uit la meciurile din play-out, să văd posibilii adversari. Șansele sunt 50-50%. Pentru mine nu este un eșec faptul că nu am terminat pe locul 2, mergem la baraj și vom lupta pentru promovare. Nu am o preferință acum”.