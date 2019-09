Nu au reuşit să lege două victorii

„Sămădăii” pregătiţi de Flavius Moisă au remizat, scor 1-1 (goluri semnate de: Bulza min. 63, respectiv, Ghighilicea min. 42), la capătul unui joc modest, cu puţine ocazii de poartă.

Chiar şi aşa, tânărul tehnician Flavius Moisă s-a declarat parţial mulţumit de jocul băieţilor: „Probabil, am făcut cea mai consistentă partidă de până acum, dar toate sunt inutile când nu dai goluri. Total cursului jocului au marcat oaspeții și noi a trebuit să alergăm după egalare. În a doua repriză, am pus mai multă presiune, am fost mai periculoși, au fost ocazii, am marcat un gol, dar pe tranziția noastră negativă s-au creat spații și au avut și ei vreo două ocazii. Felicit băieţii, cu un plus pentru Dagău, care a avut două intervenții salvatoare”.