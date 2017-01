„Nu dezarmăm, luptăm până la capăt”

Prilej pentru preşedintele Marcel Urban de a reacţiona: „De departe a fost cel mai prost meci al nostru din acest sezon. Nu pot să accept ca o echipă ce se afla sub noi în clasament să ne bată la 17 puncte diferenţă. Sper, însă, ca prin venirea noului antrenor să ne organizăm mai sănătos în apărare, acolo unde suferim şi să creăm un sistem de atac care să se potrivească potenţialului jucătoarelor pe care le avem. În plus, fetele trebuie să îşi recupereze încrederea în forţele lor. Eu cred în această echipă, care are potenţial dacă fiecare jucătoare este exploatată prin ceea ce ştie să facă. Nu dezarmăm, vom lupta până la capăt şi cred că ne vom atinge obiectivul propus. Ştiu că această echipă poate arăta mult mai bine”.

În altă ordine de idei, să spunem că luni seară, în „Polivalenta” arădeană, antrenorul sârb Bogdan Bulj va lua un prim contact cu noile eleve. Chiar dacă are puţine antrenamente la dispoziţie înaintea jocului de sâmbătă, ora 18, cu CSM Târgovişte, sperăm că va reuşi să schimbe ceva în jocul echipei, astfel ca Hadzovic et company să poată da „lovitura” şi să câştige „El Clasico” de sub panoul feminin.