Nu mai vrea să audă de rugby

„Mă bucur pentru calificarea echipei Under 14 la turneul final al Campionatului Naţional de la Braşov, dar asta nu schimbă decizia mea de a nu mai reveni în iarbă în sportul cu balonul oval. Vă spun sincer, nu mai vreau să aud de rugby. Când am fost sus, cineva în acest sport, nu am fost băgat în seamă, mi s-au pus beţe-n roate. Acum nu mai vreau eu, chiar dacă cei de la Federaţie tot trag de mine. Sunt disperaţi că nu prea vine nimic din urmă şi nimeni nu pune accent pe schimbul de mâine, iar rugby-ul românesc o va lua la vale. Mă doare sufletul, dar nu merită să investeşti timp şi energie câtă vreme nu eşti apreciat” – şi-a explicat decizia Ovidiu Şerban.