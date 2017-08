„Nu militarii au pensii nesimțite, ci o castă privilegiată”

„Toată lumea este siderată de pensiile astronomice, așa zise speciale, ale militarilor, însă, în realitate, lucrurile nu stau deloc așa. Ofițerii și subofițerii armatei române care au ieșit la pensie au, în realitate, pensii mici, doar o castă privilegiată de generali sau colonei care au servit tuturor partidelor la guvernare ajungând la acele pensii nesimțite. Din varii motive și sub diverse pretexte, au fost inventate tot felul de criterii pentru augmentarea în cascadă a pensiei de bază, ca militar. Criterii pe care le îndeplinesc doar câțiva privilegiați, din moment ce au fost inventate exact pentru ei, dându-li se putere de lege, tocmai pentru a fi aproape imposibil de eliminat. Guvernul PSD-ALDE încearcă să facă acest lucru, dar casta privilegiată își apără privilegiile nu doar prin puterea legii, ci și prin inducerea ideii că se pregătește o lovitură pentru toți militarii români. Când, de fapt, 95% dintre aceștia ar putea beneficia, prin schimbarea legii, de o reparație morală și financiară după dezastrul provocat de guvernările Băsescu, care i-au lăsat pe militari cu pensii de mizerie, sub motivul că nu au putut face dovada vechimii, continuității sau contribuției. Ca fost cadru militar activ, căruia i-a fost calculată o pensie de 685 de lei in timpul guvernarii Boc, la o vechime de 19 ani de armată, nu pot să nu susțin eliminarea acelor pensii nesimțite, concomitent cu aducerea la nivelul normal a pensiilor de mizerie calculate la majoritatea militarilor” declară Mircea Purcaru .