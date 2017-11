Nu pentru orice minorități!

Deoarece pe 6 octombrie, la manifestarea din Parcul Reconcilierii, am avut ocazia să discut cu reprezentanții Minority Safepack Initiative, care adunau semnături, am considerat că este necesară o precizare extrem de importantă, pe care deputatul Farago Peter nu a făcut-o, considerând că, din context, se subînțelege. Concret: proiectul de lege europeană se referă strict la minoritățile NATIVE pe teritoriile unor țări, nu la comunitățile care, în urma migrării masive au reușit să obțină statut de minorități. Contactat telefonic, Farago Peter a confirmat: „Da, așa este, nu am precizat pentru că am crezut că se subînțelege”. O precizare: tabelele pentru semnături din Parcul Reconcilierii erau redactate inclusiv în limba română, iar pe ele am văzut multe nume românești, cu adresă, serie și număr de buletin, CNP. Fac această precizare pentru că este important de știut că este vorba despre o inițiativă a minorităților naționale, care consideră că Uniunea Europeană nu trebuie să le trateze ca pe oricare altă minoritate de conjuctură.