Nu s-au înțeles la excedentul bugetar

Proiectul propus de fostul consilier local Todor Adrian, ce viza aprobarea valorilor maxime ale unor impozite și taxe pe proprietate aplicabile în anul bugetar 2017, nu a trecut. Consilierii PSD au dorit scăderea cu 5 procente a mai multor impozite și taxe de proprietate, atât pentru persoanele juridice, cât și pentru cele fizice, pe care arădenii le vor plăti în 2017. Este vorba de un efort al Municipalității de 5 milioane de lei, care să fie suportat din excedentul bugetar ce însumează 160 milioane lei. Dar consilierii PNL s-au abținut și astfel proiectul nu a trecut.

La jumătatea lui ianuarie 2017

Iată cum a justificat viceprimarul Aradului, Călin Bibarț: „noi am dori scăderea taxelor pentru cetățeni, însă trebuie ținut cont de faptul că în ultimii ani Aradul nu a mai primit de la Guvern niciun ban. De exemplu, stadionul UTA, care este construit din banii arădenilor, în timp ce noi suntem unii dintre cei mai mari contributori la bugetul național. În luna septembrie, poți cel mult estima un excedent bugetar. Niciodată bugetul Primăriei Municipiului Arad nu a fost bugetat de liberali cu excedent, excedentul a rezultat în urma unor investiții sau contracte care nu au fost duse până la capăt sau la care unii au renunțat. Nu poți să demarezi nicio procedură de licitație a unei lucrări decât dacă este bugetată. Prin urmare, toți banii trebuie să fie acoperiți de buget și dacă cumva pe final de an rămân, atunci se alocă pentru următorul an. Abia în ianuarie 2017, după închiderea anului bugetar 2016, după efectuarea tuturor plăților, se va constata excedentul bugetar și se va supune atunci votului”.