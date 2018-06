Nu vor poluare la Sântana

Peste o sută de semnături. Atâtea s-au adunat de când petiţia „O viaţă fără ALUMINIU, fără HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SANTANA SRL!!!” a fost urcată pe siteul www.petitieonline.com. Subiectul e unul vechi la Sântana dar niciodată abordat la modul cât se poate de serios. De când şi-a deschis porţile fabrica HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA SRL, localinicii s-au temut că viaţa lor se va schimba şi nu în bine, pentru că vor fi supuşi poluării cu aluminiu. Au fost depuse sesizări peste tot pe unde au crezut localnicii că merită depuse. Chiar şi la sediul redacţiei au sosit tot felul de dosare cu analize legate de apa şi solul de aici. Autorităţile au anihilat mereu subiectul, susţinând că fabrica din Sântana îşi derulează activitatea în… limite normale, respectând toate condiţiile de mediu impuse de lege.

Limite, însă, pe care localinicii le cred depăşite cu mult, sub ochii îngăduitori ai aceloraşi autorităţi locale, în condiţiile în care astfel de companii cu astfel de exploatări învechite nu prea există prin Europa. Şi pentru că aşa stă treaba, în viziunea unor locuitori de aici, aceştia au decis că e momentul să strângă semnături pentru ca această fabrică… să plece din oraș.

Cum a pornit noua acţiune? „În calitate de cetăţean al oraşului Sântana m-am simţit obligat să informez oamenii cu privire la poluarea la care suntem expuşi zilnic de către HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA SRL. Pe lângă efectele nocive ale existenţei unei topitorii de aluminiu aproape de oraş (prea aproape), am şi surprins neruşinarea acestei fabrici de a elibera pe timp de noapte cantităţi enorme de fum (după părerea noastră nefiltrat). Aşa că, în data de 14.06.2018, am lansat o petiţie pentru oprirea acestei fabrici: https://www.petitieonline.com/o_viata_fara_aluminiu_fara_hammerer_aluminium_industries_santana_srl”.

Cei care au lansat petiţia mai spun că populaţia, nu doar cea din Sântana ci şi cea din împrejurimi, trebuie informată cu privire la „efectele nocive ale expunerii îndelungate la metale grele dintre care enumeram: cancere pulmonare, Alzheimer şi multe altele” sau faptul că o parte din bolile la care sunt supuşi cei care locuiesc la Sântana sunt prezentate de diverşi medici pe pagina de facebook „Cetăţeanul Sântănean”.

Iată cum sună petiţia urcată de siteul dedicat petiţiilor online. „O viaţă fără ALUMINIU, fără HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA SRL!!!”: „Cei care doresc să respire un aer nepoluat de norii de aluminiu, ce se abat asupra orășelului nostru Sântana, din județul Arad, provocați de topitoria de aluminiu «HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SANTANA SRL»sunt rugați să semneze această petiție. Ne-am săturat ca nopțile noastre să se încetoșeze datorită fumului nefiltrat ce e lăsat liber de aceasta topitorie. Vrem ca prietenii și familiile noastre sa nu fie expuse bolilor, respectiv cancerelor și demenţelor, ce sunt determinate de expunerea îndelungată la compuși de aluminiu și alte metale grele rezultate în urma proceselor tehnologice”. Finalul petiţiei este, ce-i drept, apoteotic şi greu de realizat: „VREM CA «HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA SRL» SĂ PLECE DIN SÂNTANA ŞI DIN JUDEŢUL NOSTRU!!!!”

HAI tace

Ce spun cei de la HAI despre petiţia şi plângerile repetate făcute de unii locuitori din Sântana în privinţa unei posibile poluări cu aluminiu? Ce spune fabrica despre cât de poluantă e activitatea sa?

Greu de aflat. În pofida faptului că am reuşit să luăm repede legătura cu dânşii, în absenţa unui PR al fabricii am fost informaţi că vom fi sunaţi în cele din urmă de directorul societăţii. De luni (18 iunie), de când am încercat să-i contactăm şi am fost asiguraţi, trecând prin mai multe telefoane şi angajaţi ai societăţii, că vom fi sunaţi de directorul fabricii, nu s-a mai întâmplat nimic.

Garda de Mediu, o amendă în 2017

Ce spun cei care ar trebui să-i verifice cu privire la poluare? Reprezentanţii Gărzii de Mediu susţin că emisiile celor de la HAI sunt sub limitele impuse de legi. Pe scurt, poluarea este în limite normale. Nu a fost, însă, tot timpul aşa. Potrivit directorului Gărzii de Mediu Arad, Sorin Brădicean, fabrica de aluminiu din Sântana a fost amendată în 2016 pentru poluare în urma sesizărilor pe care instituţia statului le-a primit. Directorul Gărzii de Mediu mai spune că instituţia pe care o conduce controlează de două ori pe an fabrica respectivă, acesta fiind un obiectiv monitorizat atent de comisari, dar că se pot efectua şi alte controale în cazul în care există sesizări cu privire la poluarea de la HAI. Fabrica din Sântana a mai fost amendată de către Garda de Mediu şi în toamna anului 2017 nu pentru poluare însă, ci pentru că a omis să anunțe instituţiile statului cu privire la modificările pe care le-au operat într-un şopron. În rest, linişte, pace şi emisii în limite acceptate.

Poziţia Primăriei Sântana în chestiunea posibilei poluări

Ce spune Primăria Sântana pe temă? Primarul Daniel Tomuţa e sceptic în privinţa celor sau mai degrabă celui care a iniţiat această petiţie, dat fiind faptul că acesta din urmă a preferat să nu-şi dea în vileag numele (ce-i drept, parte din semnatarii petiţiei au preferat să rămână anonimi – n.r.). Edilul ne-a asigurat că la Primăria pe care o conduce nu a fost depusă nicio plângere scrisă în privinţa posibilei poluări a aerului sau a apei. Ba, mai mult, ne spune Daniel Tomuţa, pe Primărie a fost instalat un aparat (în valoare de 70.000 de euro) care monitorizează calitatea aerului, iar acesta a arătat, de când a fost instalat, adică de acum 4-5 ani, faptul că nu există poluare peste limita admisă, la Sântana. Edilul recunoaşte că aparatul de măsurat poluarea a fost instalat chiar de firma HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA SRL, dar ne-a asigurat că printre compuşii chimici care sunt măsuraţi de această staţie se numără cei indicaţi de Primărie. Mai exact, Primăria a invitat la un moment dat câţiva specialişti din Timişoara, profesori universitari, care au măsurat gradul de poluare a aerului şi solului din vecinătatea fabricii şi au indicat reprezentanţilor autorităţii locale ce compuşi ar trebui măsuraţi pentru a se asigura că nu există poluare în oraş, poluare generată de fabrica în cauză. În baza acestor indicaţii, Primăria a cerut firmei ca aparatul cu pricina să măsoare o serie de compuşi, inclusiv praful. Amintim aici de praf, dat diind faptul că edilul a precizat că singura poluare din Sântana are legătură cu vara şi cu praful, generat probabil de o circulaţie mult mai intensă pe drumurile din oraş şi de condiţiile meteo.

Primarul şi-a amintit la final, după ce am precizat noi despre acest fapt, de amenda dată de Garda de Mediu în 2016, dar a susţinut că aceasta a fost doar o poluare cu fum datorată unei greşite reglări a aparatelor cu care lucrează cei de la fabrică.