Număr record de dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului

ARAD. A fost un sfârșit de săptămână plin pentru polițiștii rutieri. Aceștia au ieșit pe șosele și au întocmit un număr record de dosare penale. Majoritatea dosarelor penale au fost întocmite pentru consum de alcool la volan. Și pare că alcoolul le și dă curaj acestor șoferi deoarece la Nădlac, un bărbat în vârstă de 42 de ani, care se afla la volanul unei mașini, nu a oprit la semnalele polițiștilor astfel că aceștia au plecat în urmărirea lui, reușind la un moment dat să-i blocheze drumul. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de 1,16 mg./l. alcool pur în aerul expirat în ceea ce-l privește pe șofer.

Pe strada Câmpul Liniștii, polițiștii au oprit în trafic un tânăr de 23 de ani, din Livada, care avea o alcoolemie de 0,88 mg./l. alcool pur în aerul expirat, testat fiind cu alcooltestul, în timp ce polițiștii din Pâncota au prins în trafic un tânăr de 26 de ani, din Seleuș, care conducea o mașină pe raza localității, având o alcoolemie de 0,83 mg./l. alcool pur în aerul expirat.

Pe bandă rulantă

Au mai fost depistați în timp ce conduceau sub influența alcoolului: pe strada Cocorilor din municipiu, un arădean în vârstă de 58 de ani (0,82 mg./l. alcool pur în aerul expirat); pe raza comunei Săvârșin, un bărbat de 46 de ani, din aceeași localitate (0,74 mg./l. alcool pur în aerul expirat); pe raza localității Șimand, un bărbat de 48 de ani, din aceeași localitate (0,69 mg./l. alcool pur în aerul expirat); pe Bd. Revoluției, o femeie de 39 de ani, din Arad (0,64 mg./l. alcool pur în aerul expirat), și pe raza comunei Ghioroc, un bărbat de 33 de ani, din aceeași localitate (0,46 mg./l. alcool pur în aerul expirat).

Potrivit IPJ Arad, „tuturor celor depistați le-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, fiindu-le întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului”.

Accident din cauza alcoolului

Tot pe fondul consumului de alcool, un bărbat de 62 de ani, din Dezna, a intrat cu autoturismul pe care-l conducea într-un cap de pod, pe raza localității Buhani, după ce a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, o femeie în vârstă de 67 de ani – care se afla în mașină – fiind rănită ușor și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În urma testării conducătorului auto cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de 0,89 mg./l. alcool pur în aerul expirat, conform procedurii fiindu-i recoltate probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele șoferului a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru conducere sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.

Închisoare de la 1 la 5 ani

Reprezentanții IPJ Arad atrag atenția că „legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (0,40 mg./l. în etilotest). De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reţinut fără drept de circulaţie. O concentraţie alcoolică în sânge sub această valoare situează fapta în zona contravenţională şi se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 9 şi 20 de puncte, iar ca măsură complementară permisul de conducere este suspendat pentru o perioadă de 90 de zile”.