Numele lui Fifor, menţionat în dosarul armelor din Caraș

Numele lui Mihai Fifor, senator de Arad, apare în dosarul armelor și permiselor obținute ilegal în județul Caraș Severin. Unul dintre suspecții duși la audieri, un politician din Caraș, ar fi invocat numele lui Fifor și al liderului județean PSD, Ion Mocioalcă. În momentul respectiv, Fifor deținea funcția de ministru interimar de Interne. Cei doi social-democrați sunt menționați în discuții atașate dosarului penal în care mai mulți polițiști din Caraș Severin au fost reținuți, după ce unul dintre cei care ar fi beneficiat în mod ilegal de menținerea dreptului de port-armă ar fi invocat numele celor doi pentru a câștiga credibilitate în grupul infracțional, dar și pentru a pune presiune pe conducerea IPJ Caraș Severin, potrivit procurorilor, spun cei de la Digi24.

Invitat la o emisiune la Antena 3, Fifor a negat orice implicare. „Am văzut și eu în presă și am rămas foarte mirat de această chestiune, chiar nu știu despre ce este vorba. Înțeleg că cineva a menționat numele meu în nu știu ce conversație, chiar nu știu despre ce este vorba și nici nu văd cum aș putea să am vreo legătură cu această poveste. Până la urmă cred că este important că instituțiile statului își fac datoria și sunt absolut convins că vor face lumina și în această speță. Dar, subliniez, chiar nu am idee despre ce este vorba în acest dosar și nici nu am vreo legătură cu această speță”, a spus senatorul de Arad. Acesta a mai declarat că, în cazul în care va fi chemat, va merge să dea declarații procurorilor în acest dosar.