O altfel de avanpremieră la Festivalul de de științe umaniste, ediţia a IV-a – „Despre viitor cam batem câmpii”

1. Care este cel mai bun lucru pe care îl puteți spune despre România zilei de azi?

SEVER VOINESCU. Că se află în cel mai bun moment din istoria ei. Să ne gîndim: România cuprinde un teritoriu foarte mare, aproape de maximul pe care l-a putut cunoaște; nicicând românii nu au fost mai mulți, dacă socotim și pe cei de aici și pe cei din afara granițelor; suntem integrați în spațiul de elită planetară numit Uniunea Europeană; niciodată în istorie nu am produs mai mult și mai bine din punct de vedere economic; suntem parte a celui mai solid sistem de securitate din istorie. Din păcate, sunt atâtea muște moarte pe parbrizul fiecăruia dintre noi, că nu vedem în zare toate astea.

2. Care ar fi cel mai rău lucru care credeți că s-ar putea spune despre România următorilor 100 de ani? Care sunt pericolele, slăbiciunile, riscurile actuale cel mai greu de depășit?

SEVER VOINESCU. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla României este ca, peste 100 de ani, sau peste 50 de ani sau peste 10 ani toate sau unele dintre lucrurile bune pe care le-am enumerat mai sus să nu mai existe. Ceea ce nu putem depăși acum este exact ceea ce nu am putut depăși niciodată în istoria noastră și mă îndoiesc că vom putea depăși vreodată. Multe bune ne lipsesc și multe rele ne prisosesc – de-aia nu ne putem bucura deplin de miracolul că ne aflăm în cea mai fericită conjunctură din câte am cunoscut. Pe mine cel mai mult mă deprimă lipsa completă a vocației de a construi. Mă uit la alții cum construiesc fără nici o dificultate poduri enorme, autostrăzi fără sfârșit, căi ferate de mare viteză, aeroporturi și avioane, școli și spitale, trotuare și mă uit la noi cum ne lăudăm cu alai guvernamental cînd, după un deceniu, facem un drum de 20 de kilometri și oftez. La noi se contruiește greu, foarte greu, cumplit de greu și foarte prost. Cu asta nu e nimic de făcut. Așa am fost și așa vom fi. Construcțiile nu-s de noi!

3. Ca intelectual implicat politic, cu responabilități publice, instituționale: cât de mult și cât de bine credeți că se vorbește în România despre viitor?

SEVER VOINESCU. Nu mai sunt de mult timp un intelectual implicat politic. De fapt, timpul petrecut de mine în politică este deja mai scurt decît timpul care s-a scurs de cînd m-am lăsat de politică și până acum. Dar pot să vă spun părerea mea chiar dacă nu mai fac politică, bănuiesc. Despre viitor, se vorbește mult și prost. În sensul că se spun prostii. Asta cu „proiectul de țară” pe care o tot aud mi se pare o gogomănie dintre cele mai mari. România nu va avea niciodată ceva ce să fie „proiect de țară” și nici nu are nevoie de așa ceva. E doar un fel prețios și inutil al unor oameni de a se iluziona că sunt atât de importanți încât trasează ei liniile istorice ale țării pentru viitoarea generație ori și mai mult. Iar poporul, înflăcărat de „proiectul” lor, se va mobiliza exemplar. E cam caraghios după părerea mea. Așadar, despre viitor, cam batem cîmpii…

Despre festival

Sever Voinescu este invitat să conferențieze în cadrul ediției a IV-a a Festivalului de științe umaniste, organizat de Centrul Municipal de Cultură Arad și desfășurat în sala cinematografului Arta, între 19 și 21 aprilie. Tema ediției este „România următorilor o sută de ani”, programul desfășurându-se astfel:

Joi 19 aprilie

18.30: Adrian Papahagi

20.00: Vasile Dâncu

Vineri 20 aprilie

18.30: Sebastian Lăzăroiu

20.00: Sever Voinescu

Sâmbătă 21 aprilie