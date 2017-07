O arădeancă a prezentat moda printre… excavatoare!

Cea de-a zecea ediţie a Feeric Fashion Week, cel mai mare eveniment de modă din Europa de Est, și-a consumat a X-a ediție. Peste 30 de designeri din ţară şi străinătate şi-au prezentat cele mai noi colecţii, care au surprins prin diversitate şi originalitate, în cele mai spectaculoase locaţii din judeţul Sibiu şi nu numai.

„Fiind ocupată cu licența, acesta a fost singurul eveniment la care am participat în această vară. Au fost locații interesante, printre care cea cu excavatoarele din cariera de piatră de la Turnu Roșu, care se mișcau în spatele nostru în timp ce defilam. Alte locații inedite alese de organizatori au fost: Depoul CFR, pădurea de la Rășinari, reședința de vară a baronului Samuel von Brukenthal, Palatul din Avrig, Zoo Sibiu sau gospodăriile Muzeului Satului ASTRA. S-au făcut prezentări și pe linia de producție a pufarinilor sau pe muzica fanfarei Academiei Forțelor Terestre, totul a fost la superlativ. Într-una din zile, la catselul din Jidvei, a fost și creatoarea arădeană Vali Cioban”, ne=a declarat arădeanca, care în anii trecuți a urcat pe podiumurile de prezentare a modei din Dubai, Viena, Paris, Monte Carlo sau Mumbai.

Dintre numeroasele titluri cucerite de Lavinia Ichim reamintim Miss Model of the World România 2015, care i-a asigurat prezența la faza finală a Miss Model of the World, ce s-a desfăşurat în China.

GALERIE FOTO