O arădeancă, cea mai bună din ţară la limba chineză!

Deși studiază limba chineză de puțin timp, Mara Mihaela Mereanu – elevă în clasa a VI-a la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” din Arad – a reuşit să obţină un rezultat de excepţie – locul I – la concursul național de limba chineză „Podul Chinezesc” (The Chinese Bridge Contest). Competiţia, desfășurată zilele trecute la Cluj-Napoca, a avut loc sub auspiciile Universității „Babes-Bolyai” și Institutului Confucius. Arădeanca a reuşit să uimească juriul, participanții și colegii prin ușurința de exprimare și înțelegerea aprofundată a textului scris și vorbit în limba chineză, prin maturitatea și promptitudinea răspunsurilor.

Graţie obţinerii primului loc la concursul naţional, Mara Mihaela Mereanu urmează să reprezinte România la următoarea etapă, de nivel mondial, care va avea loc în China, în vara acestui an, etapă la care vor participa tineri din 60 de țări.

Mara învață chineza cu profesorii Wang YiHua și Vitia Mereanu, beneficiind de sprijinul lectorului univ. Zhu Xiaobin și asist.univ. Wang Jin, din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, departamenul Limbi Moderne, secția chineză-engleză.

Despre concurs

Prestigiosul concurs „Podul Chinezesc” se desfășoară în fiecare an în întreaga lume și certifică competența lingvistică în limba chineză, pentru elevii de școală generală și liceu. Anul acesta, la cea de a X-a ediție, a fazei naționale a „Podului Chinezesc”, au participat 17 concurenți, cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani.