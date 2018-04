O arădeancă reprezintă România la Miss 7 Continents 2018!

Lavinia Ichim, frumoasa arădeancă din cartierul Aurel Vlaicu, va reprezenta România la un nou concurs de frumusețe, după ce în 2015 era emisara noastră la Miss Model of the World, desfășurat în China. „Miss 7 Continents 2018 & Photomodel of the World” este evenimentul la care Lavinia Ichim (22 de ani; 180 cm, măsuri 88-64-92) va concura, între 6-16 mai, în Bodrum, Turcia. „Sunt extrem de bucuroasă pentru că voi reprezenta din nou România la un concurs de frumusețe. Fotografile de prezentare au fost realizate de Silviu Cozma, Gabriela Matei și Claudia Tătăran. Sunt convinsă că va fi o nouă experiență de neuitat”, ne-a declarat arădeanca.

Concursul va aduna în Țara Semilunei cele mai frumoase fete de pe întregul mapamond, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, înălțimea minimă admisă fiiind 1,73 metri. Edițiile trecute au avut patru probe: costum național, rochie de seară, costum de baie și interviu, organizatorii notând, alături de calitățile fizice, abilitățile de comunicare ale concurentelor, carisma și simțul umorului.

Ultimele câștigătoare ale concursului de miss al celor 7 continente au fost Andrea Abrahams (Africa de Sud) și Veronika Korobko (Belarus).

Modeul arădean a deschis anul cu Oman Fashion Week, în palmaresul său figurând, printre altele, titlurile la Miss Crișana, Miss Globe Romania sau Miss Model of the World România, dar și prezentări de modă sau şedinţe foto în diferite locații precum: Dubai, Mumbai, Viena, Mumbai, Milano sau Coasta de Azur.